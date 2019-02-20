«Худший лыжник в истории» продает гамбургеры в Мексике вместо чемпионата мира

Источник: Спорт-Экспресс

22-летний Адриан стал одной из главных звезд чемпионата мира в Лахти 2017 года. Тогда он сумел закончить лишь одну гонку из трех — квалификацию спринта на 1,6 км он прошел за 14 минут, тогда как победитель Сергей Устюгов уложился за 3 минуты 11 секунд. Борьба смуглого венесуэльца с подъемами и снегом, который он до этого особо и не видел, вызвала сочувствие по всему миру. Его выступления породили множество шуток, к спортсмену прочно прикрепился лейбл «Худший лыжник в истории». Который тот с иронией использует в своей группе в «фейсбуке».

Интересно, что на том же чемпионате мира предпоследнее место перед Солано занимал еще один венесуэлец Донато Агостинелли. А в целом венесуэльские лыжники являются одними из главных поставщиков нелепых историй на больших лыжных турнирах.

Так, тот же Солано едва не пропустил форум в Лахти из-за… обвинений в терроризме. Он был задержан в парижском аэропорту имени Шарля де Голля и провел пять дней в изоляторе. Представители правоохранительных органов Франции просто не поверили в причину визита венесуэльца в Европу и посмеялись над версией об участии в лыжных гонках. Пришлось вмешаться венесуэльскому посольству, и каким-то чудом Солано все-таки доехал до Финляндии.

Кстати, играющим тренером сборной Венесуэлы на тот момент был Сезар Баэна, который стал первым энтузиастом лыж в своей стране, участвовал в чемпионатах Южной Америки по биатлону, а перед Олимпиадой в Сочиобратился к руководству России и тренировался у нас по специальному разрешению Минспорта. В Сочи wildcardтак и не получил, но в 2013 году даже финишировал в 50-километровой гонке на чемпионате мира в Италии — на 66-м месте.

Читайте также Россия vs Норвегия: снежные войны

Однако на предстоящем чемпионате мира в Австрии наблюдать за потугами представителей южноамериканской лыжной державы нам не придется. Если к прошлому президенту страны Уго Чавесу отношение в сборной, в том числе у Солано, было явно положительное, то сложившаяся сейчас в Венесуэле ситуация поменяли политические предпочтения. «СЭ» поинтересовался у Адриана, планирует ли он приехать в Зефельд, и получил эмоциональный ответ:

— Я не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира, и ни один венесуэльский лыжник не будет. Министерство спорта нашей страны не предоставляет никакой помощи спортсменам-лыжникам. На самом деле, нам всегда приходилось искать средства самим, на наркоманов-коррупционеров из правительства никакой надежды нет. Но в этот раз все совсем плохо.

— Это связано с обстановкой в Венесуэле?

— Да, социально-экономическая ситуация в моей стране плачевная. И на самом деле, это меня заставляло еще сильнее сделать все для выступления на чемпионате. Но в нынешних условиях мне надо прокормить семью, чтобы спасти ее от режима.

— Кем вы работаете?

— Я переехал в Мексику, продаю тут гамбургеры в своем фургоне, хочу вытащить сюда семью. Но государство вмешалось в работу учреждения, которое работает с загранпаспортами, и чтобы его получить, надо заплатить две тысячи долларов.

— У вас изменилось отношение к России после этих событий?

— У России свои интересы, я это понимаю. Спасибо тем русским, кто нас поддерживает в нынешней ситуации. На прошлом чемпионате мира у меня было много болельщиков из России, и я им благодарен. Жаль, что у меня не получилось выступить снова.