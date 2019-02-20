Наталья Непряева — звезда лыж: не знакомится в соцсетях, бьет татухи и ждет Губерниева на ЧМ
Мы поговорили с
Мы поговорили с
21 февраля в Зефельде (Австрия) стартует ЧМ по лыжным видам. Похоже, это будет наш турнир: лыжная сборная России, очаровавшая всех год назад на Олимпиаде, стала только сильнее.
Лидер женской команды — 23-летняя Наталья Непряева — держится второй в Кубке мира (наши девушки не заканчивали сезон в топ-3 с 2006-го) и даже сохраняет шансы на победу, отставание не критичное.
В этом сезоне у Непряевой:
• первая личная победа в элите;.
• 8 личных медалей (1−5−2);.
• второе место на «Тур де Ски» — впервые за всю историю многодневки (13 попыток) в итоговом топ-3 оказалась лыжница из России.
Накануне ЧМ лидер женской сборной рассказала Sports.ru о детстве, татуировках, инстаграме и отношениях с Вяльбе и Губерниевым.
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• Когда была совсем ребенком, родители по выходным брали меня на лыжную базу. Они тогда еще сами серьезно катались — для них это была тренировка, а я с бабушкой гуляла по лесу. Не сказать что каталась — скорее, ходила на лыжах пешком как могла. Помню первые лыжи — еще деревянные, на резинках, которые надевали на валенки.
Уже потом, когда перешла в секцию, спортшкола купила мне ботинки — одни и на конек, и на классику. И я гоняла на красных лыжах Peltonen — для тех времен и для того уровня это было очень неплохо.
Когда мне исполнилось лет 8, мама набрала группу — все примерно одного возраста, но я точно была там самой младшей. Начинали с чемпионата Тверской области, первенства города. Мне было 13−14 лет, когда мама передала меня Александру Смирнову — уже более опытному тренеру.
• Я быстро поняла, что у меня реально получается на лыжах, что я одна из сильнейших в области. И главное — само катание доставляло мне удовольствие.
И еще запомнила важный момент: меня поставили на ставку — платили 3−4 тысячи рублей в месяц. Для середины нулевых и для моего возраста это были ух какие деньги! Тогда я считала себя взрослой и независимой.
Ну и вообще, это же мои первые деньги в лыжных гонках. Ощущения потрясающие: можно зарабатывать любимым делом! Тогда я поняла, что это может быть моей профессией.
• После одного моего интервью многие зафиксировали: Непряева журналистов не любит, но в то же время обижается, что лыжи мало освещают.
Я не люблю надоедливых журналистов. И еще тех, кто задает некорректные вопросы, а такие встречаются часто. Я понимаю, что человеку не из лыжной сферы тяжело сформулировать сугубо спортивные вопросы, не запутаться в терминах. Но иногда прямо теряешься, не знаешь, что отвечать. И думаешь: серьезно — как такое можно спросить?
На Кубке мира иногда бывают провокации. На «Тур де Ски» иностранец спросил меня про конфликт с Еленой Вяльбе, который якобы был у нас два года назад. А у меня никогда не было с ней конфликтов — непонятно, откуда вообще это взяли. Я стояла, смотрела на корреспондента и не знала, что ответить — просто растерялась. Потом все объяснила. Надеюсь, мы поняли друг друга.
У меня нет никаких претензий к Дмитрию Губерниеву, я очень хорошо отношусь к нему. Лично про меня он не говорил ничего плохого, поэтому на ЧМ я буду с ним и его командой максимально корректна. Конечно же, если попросят — дам интервью. Если понадобится записать сюжет в отеле, как они делают с биатлонистами, поучаствовать в
чем-тоинтересном — я готова.
Знаю, что у лыжников репутация закрытой команды. Тяжело сказать за всех —
• Живу в Твери и пока никуда не собираюсь переезжать — после Олимпиады купила 3-комнатную квартиру. Это мой родной город, здесь все родственники, все друзья. Для меня здесь главное — уют, мне было бы сложно уехать. Даже представить это не могу. Приезжаю домой — и мне прямо хорошо, никуда больше не хочется. Не знаю, может быть,
• Елена Вяльбе очень справедливый человек — она никогда не будет
Мы с ней ни разу не разговаривали на тему тренировок, упражнений. Она пример для всех как великая лыжница, но мне не приходило в голову спросить у нее совет о гонках. Да и она ни в коем случае не пристает, не навязывает мнение.
Я считаю, что обсуждать работу надо только с тем тренером, который тебя готовит. Неправильно спрашивать совет у всех подряд, пусть даже у великих чемпионов, очень сильных специалистов. Может, по отдельности они предложат хорошие решения, но если замешать это в кашу — толку не будет. Я не слушаю никого, кроме личного тренера — Юрия Бородавко.
• У нас с Юрием Викторовичем отличное взаимопонимание, часто даже на уровне ощущений. Простой пример: в январе закончила гонку в Ульрисехамне — сразу после финиша иду к нему. Еще слова сказать не успела — он мне: по движениям, по технике, вообще по тебе вижу, что ты не в порядке. И я понимаю, что он прав. Даже не видя анализов, показателей.
Бородавко для меня идеальный тренер: он жесткий — у меня даже нет мысли поспорить с ним, сказать
• Я стараюсь изучать английский язык — по мере возможности, а если говорить честно — то по мере лени. У нас в школе не было хорошего урока, и теперь я жалею, что в детстве не занималась дополнительно. Сейчас с моими разъездами без языка — это крах. Чаще всего обучение идет в разговорной форме:
После каждой гонки нас ждет переводчик, с его помощью мы даем интервью. Даже если я полностью понимаю вопрос и способна ответить самостоятельно, все равно общаюсь только через переводчика. Боюсь, что иначе или
что-тоне так сформулирую, или ответ исказят.
Еще ни разу не давала интервью на английском. Думаю, даже если буду здорово знать язык, то все равно в ближайшее время не рискну. Иначе придется потом эти проблемы разгребать.
• У меня две татуировки. Ту, которая больше, сделала пару лет назад. Маленькую — больше трех лет назад. Не хотелось бы рассказывать о смысле на весь интернет — не то чтобы это глубоко личное, близкие и родственники знают. Понятно, что смысл есть у каждой татуировки; у меня были
Говорят, после первой татуировки сложно остановиться — вроде как болезнь. Но я точно не буду продолжать; того, что есть, мне достаточно.
• С начала сезона в инстаграме прибавилось подписчиков — тысяч на пять. Еще был большой прирост после Олимпиады. Я очень редко читаю директ, почти никому не отвечаю.
Чаще всего там пишут все, что касается моей личной жизни: или предлагают кандидатуры, или знакомятся. Но для меня знакомство в интернете — это самый низ человеческого общения, который только может быть. Абсолютно чужой человек, которого ты никогда не видел, от тебя
И еще часто спрашивают в директе про результаты. Стала седьмой в Швейцарии — и
• Сестра Даша потихоньку выходит на неплохой уровень. В конце