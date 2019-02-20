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19:17 (мск), источник: ТАСС

Домохозяйка из Таиланда приняла участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тайка Пуньянух Клобущек стала одной из участниц чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Лыжница, которая в обычной жизни является домохозяйкой, рассказала ТАСС о причинах, побудивших ее принять участие в соревнованиях.

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Лыжная программа чемпионата мира традиционно начинается с квалификации к мужской и женской гонкам с раздельного старта. К ней допускаются спортсмены, которые не имеют норматива для выступления в основной части соревнований.

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Это позволяет лыжникам из экзотических для зимних видов спорта стран выступить на чемпионате мира.

«Здесь я представляю Таиланд, свою родную страну. Пусть у нас в стране нет снега, своим примером я хочу показать, что таиландцам все же по силам участвовать в соревнованиях вместе с профессиональными спортсменами. — сказала Клобущек. — А лыжами я начала заниматься в Германии, после того как вышла замуж и переехала в Мюнхен».

«Кстати, мой муж часто ездит по работе в Россию, поэтому я побывала во многих городах вашей страны. К примеру, я бегала на лыжах в “Демино” (центр лыжного спорта в Ярославской области — прим. ТАСС), в Ханты-Мансийске и на Камчатке», — отметила она.

Спортсменка в квалификации заняла последнее место, однако ограничиваться выступлением на чемпионате мира она не намерена. В планах 37-летней домохозяйки — отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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