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19:45 (мск), источник: ТАСС

Глава FIS Каспер заявил, что может покинуть должность в 2020 году

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что может покинуть пост в 2020 году, до окончания срока полномочий. Об этом он рассказал журналистам перед началом чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

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Источник: AP 2019

75-летний швейцарец возглавляет FIS с 1998 года.

«Как долго я буду президентом FIS? До тех пор, пока не уйду на пенсию. На последнем конгрессе, где я был избран на очередной четырехлетний срок, я оговорился, что могу покинуть свой пост в середине срока. Это означает, что на конгрессе 2020 года я решу, оставаться или нет», — сказал Каспер.

«Считаю ли я, что 20 лет во власти много? Мой предшественник [Марк Холдер] был президентом 47 лет, и с тех пор мне не кажется, что наша организация стала работать хуже. Я не верю в истории про возрастные ограничения, верю в хорошие рабочие связи внутри совета организации, ее различных комитетов. Сплав молодости и опыта всегда дает лучший результат», — добавил он.

Чемпионат мира в Зефельде пройдет с 21 февраля по 3 марта.

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