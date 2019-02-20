Иранскую лыжницу-архитектора Бахер на родине критикуют за слабые результаты

Источник: AP 2019

Бахер, которая по профессии является архитектором, была единственной иранской лыжницей на Играх в Пхёнчхане.

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В Южной Корее она показала худший результат среди 68 участниц квалификационного забега.

«Благодаря Играм я стала знаменитой, но с плохой точки зрения, поскольку все средства массовой информации интересовало только то, почему я была последней. Но я не могла выступить лучше: я не пловец и не легкоатлет — тренироваться я могу только три месяца в году», — сказала Бахер. «Я старалась объяснить, что для высоких результатов надо постоянно тренироваться на снегу. У меня же есть такая возможность только три месяца, когда в северной части страны есть снег», — отметила она.

Спортсменка рассказала, что после Олимпиады она была близка к тому, чтобы завершить карьеру, однако после поставила перед собой новую цель — выступить на Играх в Пекине. «Я поняла, что Олимпиада — главное в моей жизни», — сказала она.

После Игр в Пхёнчхане Бахер вышла замуж за известного иранского архитектора. «И сейчас я работаю в его компании. Каждый день после тренировки я приезжаю в офис и работаю около 5 часов», — пояснила она.