Российские лыжники приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира в Зефельде

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Церемония прошла на главной площади Зефельда, которая во время чемпионата мира будет местом чествования победителей и призеров соревнований. В параде сборных приняли участие тренеры и лыжники российской сборной, среди которых был трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Денис Спицов.

Лидеры сборной России Сергей Устюгов, Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Белорукова пропустили церемонию в связи с подготовкой к спринтерским гонкам классическим стилем, которые пройдут 21 февраля.

Главным музыкальным гостем торжества стал немецкий скрипач Дэвид Гарретт.