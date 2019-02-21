Такой лыжной сборной у России не было никогда. Она будет рвать Норвегию и Швецию на ЧМ в Зефельде
Наши лыжники реально круты.
Наши лыжники реально круты.
В австрийском Зефельде начинается чемпионат мира по лыжным видам спорта. И он будет особенным. Хотя бы потому, что незаметно для всех у Елены Вяльбе появилась настолько мощная команда, какой в 21-м веке мы еще не видели. Построенная на смеси опыта и молодости, она способна поставить на место даже норвежцев, конечно, не во всех гонках, и удивить результатами саму себя.
У наших отношения с трассой в Зефельде начались еще в 1964-м на Олимпийских играх в Инсбруке. Героев было так же много, как и медалей, — 8 из них 3 золотые. Спустя двенадцать лет сборная СССР привезла оттуда 10 наград (4 золота). А вот если брать чемпионат мира, то здесь история не такая впечатляющая. В 1985-м команда не выиграла ни одной медали в личных видах, зато было золото в женской эстафете — нашей коронке.
Прошло 24 года, и мировой чемпионат заглянул в Зефельд во второй раз. Можно сказать, что у тренеров и спортсменов сборной России есть козырь в рукаве. Трассы хорошо известны, тактика выработана, сервисмены не должны косячить, а лыжники не будут поставлены на ту или иную гонку случайно. Говорить о
Мужская часть команды сейчас (даже, несмотря на резкий скачок женщин) сильнее. Хотя бы потому, что там Сергей Устюгов и Александр Большунов. Они очевидные лидеры и отрицать этот факт как минимум глупо. У первого уже есть два золота чемпионата мира. Стартов в этом сезоне у Сергея было не так много, да и последствия травмы пальца периодически всплывают. Хочется, чтобы он был в порядке. Устюгов — главная надежда в спринте. Хотя в коньковом конкуренция запредельная.
Большунов пока без медалей мировых форумов (у него толком и шанса не было там показать себя), зато с приличной коллекцией олимпийских наград. 22-летний россиянин в этом сезоне подтверждает статус одного из лучших в мире. У него пять побед на этапах Кубка мира и куча подиумов, второе место в общем зачете и майка лидера в дистанционных гонках.
Если смотреть на выступления парней в этом сезоне, то выстрелить может реально каждый. Смотрите сами, семь раз россияне поднимались на подиум в личных гонках и три раза в командных. И были там далеко не только Устюгов и Большунов, но и Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов. А всех претендентов можно перечислять до бесконечности. Правда, на ЧМ больше четырех человек на гонку не заявишь. Иногда можно 5, если у вас есть действующий чемпион мира в
Но как бы мы ни ждали медалей в личных гонках, волнующей остается эстафета. Парни все никак не могут прекратить тотальное доминирование норвежцев и выиграть. Да, были победы (в советское время), серебряные и бронзовые награды, но это все не то. В этом году состав сборной России максимально боеспособный и если ребята все сделают правильно, то Йоханнес Клэбо на последнем этапе их планам не помешает.
Классная команда собралась и у женщин. Правда, в полную силу зажгла она только в этом сезоне. Похоже, что традиции 90-х возрождаются на наших глазах. Наталья Непряева за этот неполный сезон вошда в топ. Она впервые победила на Кубке мира, стала второй по итогам Тур де Ски, у нее третье место в дистанционном зачете и вторая строчка в общем. Круто, правда?
Обращает на себя внимание Юлия Белорукова. Причем заявила о себе спортсменка еще в 2017-м. На ЧМ в Лахти Белорукова сенсационно взяла серебро в командном спринте вместе с Натальей Матвеевой. С тех пор прошло два года и теперь у Юли две бронзы Олимпиады и первая личная победа на Кубке мира. И она тоже созрела для того, чтобы дать бой норвежкам.