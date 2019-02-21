Такой лыжной сборной у России не было никогда. Она будет рвать Норвегию и Швецию на ЧМ в Зефельде

В австрийском Зефельде начинается чемпионат мира по лыжным видам спорта. И он будет особенным. Хотя бы потому, что незаметно для всех у Елены Вяльбе появилась настолько мощная команда, какой в 21-м веке мы еще не видели. Построенная на смеси опыта и молодости, она способна поставить на место даже норвежцев, конечно, не во всех гонках, и удивить результатами саму себя.

У наших отношения с трассой в Зефельде начались еще в 1964-м на Олимпийских играх в Инсбруке. Героев было так же много, как и медалей, — 8 из них 3 золотые. Спустя двенадцать лет сборная СССР привезла оттуда 10 наград (4 золота). А вот если брать чемпионат мира, то здесь история не такая впечатляющая. В 1985-м команда не выиграла ни одной медали в личных видах, зато было золото в женской эстафете — нашей коронке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuExKumjuRJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuExKumjuRJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianskiteam/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФЛГР</a> (@russianskiteam) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-19T19:06:58+00:00">19 Фев 2019 в 11:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло 24 года, и мировой чемпионат заглянул в Зефельд во второй раз. Можно сказать, что у тренеров и спортсменов сборной России есть козырь в рукаве. Трассы хорошо известны, тактика выработана, сервисмены не должны косячить, а лыжники не будут поставлены на ту или иную гонку случайно. Говорить о каких-либо шансах команды нет никакого смысла. Для Вяльбе счастьем будет одна-две медали каждого достоинства и ее можно понять. Она прекрасно знает, лыжные гонки — такой непредсказуемый вид спорта, что исход старта может решить любая мелочь: форс-мажор, жеребьевка, погодные условия, неправильно подобранная лыжная смазка.

Мужская часть команды сейчас (даже, несмотря на резкий скачок женщин) сильнее. Хотя бы потому, что там Сергей Устюгов и Александр Большунов. Они очевидные лидеры и отрицать этот факт как минимум глупо. У первого уже есть два золота чемпионата мира. Стартов в этом сезоне у Сергея было не так много, да и последствия травмы пальца периодически всплывают. Хочется, чтобы он был в порядке. Устюгов — главная надежда в спринте. Хотя в коньковом конкуренция запредельная.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsS-5lNDSTC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsS-5lNDSTC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Клаебо 2. Устюгов 3. Крюгер 4. Рёте 5. Большунов 6. Мельниченко</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianskiteam/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФЛГР</a> (@russianskiteam) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-06T14:33:33+00:00">6 Янв 2019 в 6:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большунов пока без медалей мировых форумов (у него толком и шанса не было там показать себя), зато с приличной коллекцией олимпийских наград. 22-летний россиянин в этом сезоне подтверждает статус одного из лучших в мире. У него пять побед на этапах Кубка мира и куча подиумов, второе место в общем зачете и майка лидера в дистанционных гонках.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsCjg8vDk_t/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsCjg8vDk_t/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; 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Сегодня, 31 декабря 2018 года, день рождения у Александра Большунова! Александр - четырёхкратный призёр Олимпийских зимних игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Победитель и призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России. Федерация лыжных гонок России поздравляет Александра с днем рождения, желает крепкого здоровья и новых побед! @san_sanych_bolshunov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianskiteam/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФЛГР</a> (@russianskiteam) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-31T05:26:24+00:00">30 Дек 2018 в 9:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если смотреть на выступления парней в этом сезоне, то выстрелить может реально каждый. Смотрите сами, семь раз россияне поднимались на подиум в личных гонках и три раза в командных. И были там далеко не только Устюгов и Большунов, но и Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов. А всех претендентов можно перечислять до бесконечности. Правда, на ЧМ больше четырех человек на гонку не заявишь. Иногда можно 5, если у вас есть действующий чемпион мира в какой-либо дисциплине.

Но как бы мы ни ждали медалей в личных гонках, волнующей остается эстафета. Парни все никак не могут прекратить тотальное доминирование норвежцев и выиграть. Да, были победы (в советское время), серебряные и бронзовые награды, но это все не то. В этом году состав сборной России максимально боеспособный и если ребята все сделают правильно, то Йоханнес Клэбо на последнем этапе их планам не помешает.

Классная команда собралась и у женщин. Правда, в полную силу зажгла она только в этом сезоне. Похоже, что традиции 90-х возрождаются на наших глазах. Наталья Непряева за этот неполный сезон вошда в топ. Она впервые победила на Кубке мира, стала второй по итогам Тур де Ски, у нее третье место в дистанционном зачете и вторая строчка в общем. Круто, правда?