Елена Вяльбе: Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Это не лицо комментатора

Источник: Sports.Ru

«Эта история непонятно во что перетекла. Мне задали конкретный вопрос: «Не хотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?» На что я сказала: «Нет, не хочу».

И я искренне так считаю: лыжи — это не шоу, а спорт. Через месяц про нас будет не о чем говорить — и, конечно, придется залезать в номера к спортсменам. Я защищаю их право на частую жизнь, пространство.

Что касается закрытости нашей команды — у нас всегда проходят дни открытых дверей, но я не вижу там ажиотажа. Никому из спортсменов я не говорю, что они не должны общаться с журналистами. Такого нет, не было и никогда не будет.

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Сейчас к ребятам на Хмелевские озера приезжал «Матч ТВ» — брали интервью. За два дня до старта ЧМ в Австрии была большая пресс-конференция.

Мне кажется, должна быть некая грань. Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, — увольте.

Дима, безусловно, талантливый, распиаренный комментатор, но он эту грань часто переступает. В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам — такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора. Николай Николаевич Озеров такого бы себе никогда не позволил — для меня это великий комментатор. Ком-мен-та-тор.

А когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада «Ты свинья», редактор канала должен как минимум сделать замечание.