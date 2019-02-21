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13:25 (мск), источник: Sports.Ru

Елена Вяльбе: Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Это не лицо комментатора

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора Дмитрия Губерниева.

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Источник: Sports.Ru

«Эта история непонятно во что перетекла. Мне задали конкретный вопрос: «Не хотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?» На что я сказала: «Нет, не хочу».

И я искренне так считаю: лыжи — это не шоу, а спорт. Через месяц про нас будет не о чем говорить — и, конечно, придется залезать в номера к спортсменам. Я защищаю их право на частую жизнь, пространство.

Что касается закрытости нашей команды — у нас всегда проходят дни открытых дверей, но я не вижу там ажиотажа. Никому из спортсменов я не говорю, что они не должны общаться с журналистами. Такого нет, не было и никогда не будет.

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Сейчас к ребятам на Хмелевские озера приезжал «Матч ТВ» — брали интервью. За два дня до старта ЧМ в Австрии была большая пресс-конференция.

Мне кажется, должна быть некая грань. Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, — увольте.

Дима, безусловно, талантливый, распиаренный комментатор, но он эту грань часто переступает. В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам — такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора. Николай Николаевич Озеров такого бы себе никогда не позволил — для меня это великий комментатор. Ком-мен-та-тор.

А когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада «Ты свинья», редактор канала должен как минимум сделать замечание.

Для меня это из ряда вон. Даже если Мартен не подал руку Антону, хотя было наоборот — это не повод говорить такие слова, — сказала Вяльбе.

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