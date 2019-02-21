Собакарев, Баязитова и Алешина не выступят на ЧМ-2019 в Зеефельде

Изначально лыжники вошли в состав сборной России на турнир в Австрии, который стартует сегодня спринтерскими гонками свободным стилем.

«Собакарев сегодня уехал, Аида с Татьяной завтра уезжают. Они отобрались в сборную в качестве спринтеров, но места им не нашлось. Спринт уже завтра, и в эту группу они, к сожалению, не попали», — сказала Вяльбе.