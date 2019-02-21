Собакарев, Баязитова и Алешина не выступят на ЧМ-2019 в Зеефельде
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Андрей Собакарев, Аида Баязитова и Татьяна Алешина не выступят на чемпионате мира в Зеефельде.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Андрей Собакарев, Аида Баязитова и Татьяна Алешина не выступят на чемпионате мира в Зеефельде.
Изначально лыжники вошли в состав сборной России на турнир в Австрии, который стартует сегодня спринтерскими гонками свободным стилем.
«Собакарев сегодня уехал, Аида с Татьяной завтра уезжают. Они отобрались в сборную в качестве спринтеров, но места им не нашлось. Спринт уже завтра, и в эту группу они, к сожалению, не попали», — сказала Вяльбе.
В первой гонке чемпионата выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Елена Соболева.