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13:26 (мск), источник: Sports.Ru

Собакарев, Баязитова и Алешина не выступят на ЧМ-2019 в Зеефельде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Андрей Собакарев, Аида Баязитова и Татьяна Алешина не выступят на чемпионате мира в Зеефельде.

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Источник: Sports.Ru

Изначально лыжники вошли в состав сборной России на турнир в Австрии, который стартует сегодня спринтерскими гонками свободным стилем.

«Собакарев сегодня уехал, Аида с Татьяной завтра уезжают. Они отобрались в сборную в качестве спринтеров, но места им не нашлось. Спринт уже завтра, и в эту группу они, к сожалению, не попали», — сказала Вяльбе.

В первой гонке чемпионата выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Елена Соболева.

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