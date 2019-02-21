Проблемы со спиной помешали Соболевой показать максимум в спринте на ЧМ

Соболева не сумела преодолеть квалификацию спринта свободным стилем в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде.
«Значит, я не подошла в той форме, в которой планировалось, — заявила Соболева журналистам. — Будет анализ, будут искаться решения, чтобы избежать в дальнейшем. На “Тур де Ски” я упала в одной из гонок, потом бежала с больной спиной. Она меня до сих пор беспокоит, не дает бежать в той кондиции, в какой могу. Не хочу все скидывать на спину, но есть факторы, которые мешают выступить на полную».
«Для меня спринт был очень важен. Весь сезон я его бегала, то попаду, то не попаду. Есть спортсмены, которые намного лучше выступают, но существовал отбор на мир, и я каким-то чудом его прошла лучше других. Планирую еще 30 км бежать, но тренеры будут смотреть, кто будет бежать», — отметила лыжница.