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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Проблемы со спиной помешали Соболевой показать максимум в спринте на ЧМ

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 21 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская лыжница Елена Соболева после квалификации в спринте на чемпионате мира призналась, что проблемы со спиной помешали показать ей свой максимум.

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Соболева не сумела преодолеть квалификацию спринта свободным стилем в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде.

«Значит, я не подошла в той форме, в которой планировалось, — заявила Соболева журналистам. — Будет анализ, будут искаться решения, чтобы избежать в дальнейшем. На “Тур де Ски” я упала в одной из гонок, потом бежала с больной спиной. Она меня до сих пор беспокоит, не дает бежать в той кондиции, в какой могу. Не хочу все скидывать на спину, но есть факторы, которые мешают выступить на полную».

«Для меня спринт был очень важен. Весь сезон я его бегала, то попаду, то не попаду. Есть спортсмены, которые намного лучше выступают, но существовал отбор на мир, и я каким-то чудом его прошла лучше других. Планирую еще 30 км бежать, но тренеры будут смотреть, кто будет бежать», — отметила лыжница.

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