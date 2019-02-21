Самые громкие допинговые скандалы в лыжах. Ловили не только россиян

Источник: Спорт-Экспресс

Перед чемпионатом мира, который стартовал в австрийском Зефельде, шведские СМИ настойчиво спрашивали лыжников сборной России о допинге. Действительно, инцидентов в нашей лыжной сборной за последние годы было больше, чем хотелось бы. Однако, странно представлять проблему с запрещенными веществами только российской. В истории лыжного спорта было множество допинговых скандалов, в том числе с участием атлетов из других стран. «СЭ» вспомнил самые яркие из них.

1972. Эро Мянтюранта стал первым финским спортсменом с положительным результатом допинг-теста. Во время национального чемпионата в его пробе были найдены следы амфетамина. Однако спортсмену удалось доказать, что отклонения в его показателях связаны с наследственностью. Позже Мянтюранта признал, что употреблял гормоны, которые во время его спортивной карьеры не были запрещены.

1976. Галина Кулакова стала первой советской спортсменкой, пойманной на допинге. В 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке она заняла в гонке на 5 км третье место, но в ее пробе нашли следы эфедрина. Основная версия — причиной стало лекарство от насмотра. Кулакова была лишена бронзовой медали, но дисквалификации на следующие гонки (10 км и эстафета) не последовало. В них советская спортсменка завоевала бронзу и серебро.

1982. Финн Пертти Теураярви во время национального чемпионата сдал положительный тест на стимулятор пролин. Спортсмен получил годичную дисквалификацию, пропустил чемпионат мира-1982 и фактически закончил карьеру.

1984. На Олимпиаде в Сараево в пробе монгольского лыжника Пурэвжавына Батсуха обнаружен анаболический стероид. Результаты сборной Монголии в эстафете были аннулированы, однако этот инцидент был воспринят скорее как симуляция борьбы с допингом, чем решение проблем употребления симуляторов лыжной элитой.

1985. Финский лыжник Аки Карвонен публично признался в том, что во время чемпионата мира, который также проходил в австрийском Зефельде, ему делали переливания крови. Эта процедура тогда была не запрещена, но, тем не менее, Карвонен принес за случившееся свои извинения.

1997. Любовь Егорова дисквалифицирована за употребление бромантана. За пять дней до этого она одержала победу в гонке на 5 км на чемпионате мира в Тронхейме. Из-за скандала ее золотая медаль была передана Елене Вяльбе, пришедшей второй. Карьера Егоровой, которая на тот момент была шестикратной олимпийской чемпионкой, на этом фактически закончилась.

2001. Во время домашнего чемпионата мира в Лахти большая группа финских лыжников уличена в использовании запрещенного препарата «хемохес», который мог скрыть употребление ЭПО. Дисквалификации получили Яри Исомется, Мика Мюллюла, Харри Кирвесниеми, Янне Иммонен, Милла Яухо и Вирпи Куйтунен, а главный тренер Кари-Пекка Кюро пожизненно отстранен от тренерской работы. В последствии некоторые из участников этой истории получили тюремные сроки.

2002. На Играх в Солт-Лейк-Сити в скандале с применением ЭПО оказались замешаны россиянки Лариса Лазутина и Ольга Данилова. В последний день Олимпиады, накануне эстафетной гонки, представители МОК заявили, что Лазутина дисквалифицирована. Лазутина была лишена всех завоеванных на той Олимпиаде медалей — золота и двух серебряных наград. Данилову лишили серебряной медали за гонку на 30 км. Обе лыжницы после этого завершили карьеру.

2002. Выступавший за Испанию немец Йохан Мюллег выиграл на Играх в Солт-Лейк-Сити три гонки, но был лишен всех наград из-за положительного теста на ЭПО. Мюллег получил два года дисквалификации и больше не смог вернуться на прежний уровень.

2005. Польская лыжница Юстина Ковальчик, попалась на употреблении дексаметазона, который якобы употребляла для лечения ахилла. Международная лыжная федерация сначала дисквалифицировала польку на два года, потом сократила наказание до года, а затем арбитраж скостил срок до шести месяцев. Ковальчик вернулась на лыжню и стала двукратной олимпийской чемпионкой.

2006. Во время Олимпиады в Турине итальянская полиция провела обыск в домах, где жила сборная Австрии по биатлону и лыжным гонкам. Во время обыска была найдена аппаратура для переливания крови. В результате лыжники Мартин Тауберг, Юрген Пинтер, Йоханнес Эдер и Роланд Дитарт, а также биатлонисты Вольфганг Пернер и Вольфганг Роттманн были дисквалифицированы за использование запрещенных методов.

2009. Сразу три члена сборной России были уличены в применении эритропоэтина. В списке оказались олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Юлия Чепалова, а также чемпионка мира среди молодежи Нина Рысина. Все попались на той же разновидности ЭПО, что и группа российских биатлонистов за несколько месяцев до этого. Для Чепаловой это был финал карьеры. Рысина и Дементьев вернулись, но больше не блистали.

2010. Польская лыжница Корнелия Кубиньска на Олимпиаде в Ванкувере попалась на ЭПО. Ее результаты были аннулированы, а спортсменка — дисквалифицирована на два года. В 2012 году возобновила карьеру.

2014. Австриец Йоханнес Дюрр во время внесоревновательного теста на Олимпиаде в Сочи был уличен в применении ЭПО и дисквалифицирован на два года. В Австрии, несмотря на чистосердечное признание и сотрудничество со следствием, Дюрру было запрещено выступать на профессиональном уровне пожизненно. Пять лет спустя он признался, что принимал не только ЭПО, но и гормоны роста, инсулин, а также использовал переливание крови.

2014. Олимпийская чемпионка из Эстонии Кристина Шмигун-Вяхи попала под подозрение в использовании допинга. При перепроверке проб с Олимпиады-2006 возникли подозрения в использовании эстонкой запрещенных веществ. Но после проведенного расследования Шмигун была оправдана.

2015. Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты во время обыска в доме лыжника Харальда Вурма. Виновный подучил четыре года дисквалификации и завершил карьеру.

2016. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за злоупотребление разрешенным лекарством от астмы. Срок наказания оказался символическим — на два летних месяца. Норвежцев многократно упрекали за использование противоастматических препаратов без медицинских показаний, однако запретить эти лекарства ВАДА так и не решилось.

2016. Норвежка Тереза Йохауг сдала положительную пробу на запрещенный стероид клостебол. По словам спортсменки, он содержался в губной помаде, которую ей дал врач сборной. Сначала Йохауг получила 13 месяцев дисквалификации. Но затем срок наказания был увеличен, и норвежка пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. После отбытия дисквалификации Тереза снова стала лидером сборной Норвегии и сейчас претендует на золото чемпионата мира во всех дистанционных гонках.

2016. Большая группа российских лыжников во главе с Александром Легковым была упомянута в докладе Макларена. Все они были обвинены в допинговых манипуляциях во время Олимпиады в Сочи. Дисциплинарная комиссия МОК признала их виновными аннулировала их результаты на Играх-2014. Однако затем Спортивный арбитраж счел доказательства обвинения недостаточными и реабилитировал фигурантов доклада Макларена из лыжной сборной России.