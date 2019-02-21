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18:22 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

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Источник: AP 2019

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший результат 3 минуты 21,17 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 0,23 секунды), Ретивых отстал от победителя на 1,37 секунды. Россиянин Артем Мальцев выбыл на стадии четвертьфиналов, Сергей Устюгов и Александр Большунов — на стадии полуфиналов.

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У женщин победительницей стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (2.32,35), второе место заняла шведка Стина Нильссон (+1,66), третье — норвежка Мари Эйде (+2,84). Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, занявшая пятое место во втором полуфинале. Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли на стадии четвертьфиналов, Елена Соболева — на стадии квалификации.

Бронза Ретивых стала первой медалью сборной России на мировом первенстве в Зефельде. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, имея в активе две золотые и одну серебряную награды. Второе место делят шведы и итальянцы, завоевав по одной серебряной награде. Сборная России занимает третье место.

27-летний Ретивых завоевал первую медаль на мировых первенствах. В текущем сезоне лучшим результатом россиянина было серебро в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

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В субботу на чемпионате мира состоится скиатлон у мужчин и женщин. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.

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