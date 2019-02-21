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18:40 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Устюгов признался, что у него сдали нервы на финише в полуфинале спринта на ЧМ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что у него сдали нервы на финише полуфинального спринтерского забега на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

Устюгов толкнул норвежца Йоханнеса Клебо после финиша в полуфинале спринта. Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

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«В последнее время спринты так не бегаются, в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск, но мои нервы не выдержали, так что я ушел первый, — отметил Утюгов. — Знал, что на меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Понял, что должен делать так же, как остальные, когда подъехал к подъему — то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал, но я думаю, это все было умышленно, чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шел кто-то другой, думаю, что такого бы не было».

«После финиша ко мне подошел наш сервисмен и сказал, что дали желтую карточку. За что точно — узнаю позже, подойду в судейскую кабинку. Хотелось бы пройти в финал, но это спорт, двигаемся дальше, впереди скиатлон», — добавил спортсмен.

Устюгов занял пятое место в своем полуфинальном забеге, Клебо финишировал вторым.

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