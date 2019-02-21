Лыжник Устюгов признался, что у него сдали нервы на финише в полуфинале спринта на ЧМ

«В последнее время спринты так не бегаются, в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск, но мои нервы не выдержали, так что я ушел первый, — отметил Утюгов. — Знал, что на меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Понял, что должен делать так же, как остальные, когда подъехал к подъему — то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал, но я думаю, это все было умышленно, чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шел кто-то другой, думаю, что такого бы не было».