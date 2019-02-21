Устюгов дисквалифицирован после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Устюгов стал пятым в полуфинале спринтерской гонки и не вышел в финал. Незадолго до финиша между ним и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошел контакт на трассе, Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов подошел к Клебо и толкнул его, спортсмены поговорили на повышенных тонах.

Впоследствии сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен.

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Конфликт с россиянином Клебо назвал «нормальной ситуацией».

«Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — заявил Клебо.

Сам Устюгов заявил, что не пытался подраться с норвежцем.

«Думаю, вы лучше меня видели, что случилось, все-таки я находился внутри гонки и не видел ее со стороны. Посмотрю запись и только потом смогу ответить. Не было никакой драки между мной и Клебо. Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, мое пожелание пригодилось — Йоханнес стал победителем», — сказал Устюгов журналистам.