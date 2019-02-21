Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит2
Фенербахче1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З2
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург3
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф2
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Валенсия0
Селтик0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вильярреал0
Спортинг1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал2
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Хоккей. НХЛ
22.02
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
22.02
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
22.02
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
22.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
22.02
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Сборные
17:00
Казахстан1
Молдавия0
Хоккей. НХЛ
22.02
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22.02
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
22.02
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.02
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.02
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Роналду вернулся в Мадрид и проиграл
14Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители
21:01 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов дисквалифицирован после конфликта с Клебо на чемпионате мира

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после окончания спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, его результат аннулирован, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Устюгов стал пятым в полуфинале спринтерской гонки и не вышел в финал. Незадолго до финиша между ним и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошел контакт на трассе, Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов подошел к Клебо и толкнул его, спортсмены поговорили на повышенных тонах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впоследствии сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Конфликт с россиянином Клебо назвал «нормальной ситуацией».

«Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — заявил Клебо.

Сам Устюгов заявил, что не пытался подраться с норвежцем.

«Думаю, вы лучше меня видели, что случилось, все-таки я находился внутри гонки и не видел ее со стороны. Посмотрю запись и только потом смогу ответить. Не было никакой драки между мной и Клебо. Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, мое пожелание пригодилось — Йоханнес стал победителем», — сказал Устюгов журналистам.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Лыжник Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира
Россияне остались без медалей в смешанной эстафете на ЧЕ
Устюгов объяснил стычку с Клебо после гонки на чемпионате мира
Олимпийский чемпион по биатлону заскучал по Антону Шипулину
Медведева лидирует после короткой программы в финале КР
Илья Ковальчук продает особняк в Нью-Джерси за $ 18 млн (фото)
Помощник главного тренера «Челси» госпитализирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь