Яхин стал 26-м в прыжковой части на чемпионате мира в Австрии
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 22 фев — РИА Новости. Россиянин Эрнест Яхин занял 26-е место в прыжковой части лыжного двоеборья на чемпионате мира в Зеефельде.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 22 фев — РИА Новости. Россиянин Эрнест Яхин занял 26-е место в прыжковой части лыжного двоеборья на чемпионате мира в Зеефельде.
Яхин показал результат 104,6 балла. Другой представитель России Александр Пашаев (94,8) стал 34-м, Виталий Иванов (85,9) — 42-м, Вячеслав Барков (82,3) — 47-м.
Первое место в прыжковой части занял немец Эрик Френцель — 138,5. Второе место занял австриец Марио Зайдель (137,2), третье — норвежец Ян Шмид (136,1).
Лыжная гонка в рамках двоеборья пройдет позднее в пятницу.