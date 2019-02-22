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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартин Сундбю: Будем держаться подальше от Устюгова, хотя я его обожаю

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Сундбю заявил, что норвежская команда будет держаться подальше от россиянина Сергея Устюгова после вчерашнего инцидента.

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Источник: РИА "Новости"

Другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо подрезал Устюгова на трассе во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде, а после гонки между ними произошла стычка.

— Устюгов хорош в том, что касается накала страстей, — приводит слова Сундбю VG. — У него это хорошо получилось в Лахти, но не вчера. Наверное, нам придется держаться от него подальше. Устюгов — замечательный соперник, хотя по ходу гонки он очень напряжен. Вчера это вылилось в конфликт с Йоханнесом. Но я обожаю этого парня.

Напомним, Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 9-е место, но впоследствии его результат был аннулирован из-за конфликта с норвежцем после финиша.

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