Мартин Сундбю: Будем держаться подальше от Устюгова, хотя я его обожаю

Другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо подрезал Устюгова на трассе во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде, а после гонки между ними произошла стычка.

— Устюгов хорош в том, что касается накала страстей, — приводит слова Сундбю VG. — У него это хорошо получилось в Лахти, но не вчера. Наверное, нам придется держаться от него подальше. Устюгов — замечательный соперник, хотя по ходу гонки он очень напряжен. Вчера это вылилось в конфликт с Йоханнесом. Но я обожаю этого парня.