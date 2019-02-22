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19:14 (мск), источник: Р-Спорт

Российский двоеборец попал под санкции на ЧМ за перчатку с именем Путина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский двоеборец Виталий Иванов получил официальное предупреждение от Международной федерации лыжных видов спорта из-за того, что выступил на чемпионате мира в перчатке, на которой были написаны фамилия и инициалы президента страны Владимира Путина, сообщает NRK.

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В прыжковой части лыжного двоеборья на чемпионате мира в Зеефельде Виталий Иванов показал 42-й результат. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, занявший 26-е место.

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Когда Иванов выходил на старт, журналисты обратили внимание на то, что на его перчатке черным маркером написано имя президента России.

«Он мой президент, мой кумир, поэтому я и написал его имя», — объяснил россиянин представителям СМИ и добавил, что на второй перчатке у него было написано название его родного города.

Судьи Международной федерации лыжных видов спорта, впрочем, увидели в действиях Иванова нарушение регламента, вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки.

В правилах говорится, что на соревнованиях нет места политическим сообщениям и лозунгам, поэтому на первый раз мы просто вынесли Иванову предупреждение.
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