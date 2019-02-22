Российский двоеборец попал под санкции на ЧМ за перчатку с именем Путина

В прыжковой части лыжного двоеборья на чемпионате мира в Зеефельде Виталий Иванов показал 42-й результат. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, занявший 26-е место.

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Когда Иванов выходил на старт, журналисты обратили внимание на то, что на его перчатке черным маркером написано имя президента России.

«Он мой президент, мой кумир, поэтому я и написал его имя», — объяснил россиянин представителям СМИ и добавил, что на второй перчатке у него было написано название его родного города.

Судьи Международной федерации лыжных видов спорта, впрочем, увидели в действиях Иванова нарушение регламента, вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки.