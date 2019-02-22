Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Сент-Этьен0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард7
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь1
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо3
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи1
Слован0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА2
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит3
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор1
СКА3
Хоккей. НХЛ
23.02
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
23.02
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.02
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ2
Барыс3
Хоккей. НХЛ
23.02
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23.02
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Амур0
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
8Медведева одержала победу на Кубке России
20:09 (мск), источник: ТАСС

Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал шестикратным чемпионом мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 22 февраля. /ТАСС/. Немецкий двоеборец Эрик Френцель занял первое место на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Наверх
Источник: Reuters

Соревнования по двоеборью состоят из двух частей. В первой части, состоящей из прыжков на лыжах с трамплина, определяется старт-лист на вторую часть — индивидуальную гонку на 10 км.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Френцель завершил гонку с результатом 23 минуты 43 секунды. Второе место занял норвежец Ян Шмид (отставание 4,3 секунды), третьим стал австриец Франц-Йозеф Рерль (+8,7). Россиянин Виталий Иванов стал 37-м (+4.12,5), Эрнест Яхин занял 38-ю позицию (+4.16,4), Вячеслав Барков — 40-й (+4.38,8), Александр Пашаев — 43-й (+5.22,6).

Для Френцеля это шестая победа на чемпионатах мира. Также 30-летний спортсмен является трехкратным победителем Олимпийских игр и пятикратным обладателем Кубка мира.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России
Популярный портал назвал Сулейманова «дагестанским Сульшером»
Стало известно, кто помогал Медведевой готовиться к финалу КР
«Я жажду реванша»: Сергей Устюгов — о столкновении с Клебо
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
Футболист «Зенита» признан игроком недели в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь