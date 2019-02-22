Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал шестикратным чемпионом мира

Источник: Reuters

Соревнования по двоеборью состоят из двух частей. В первой части, состоящей из прыжков на лыжах с трамплина, определяется старт-лист на вторую часть — индивидуальную гонку на 10 км.

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Френцель завершил гонку с результатом 23 минуты 43 секунды. Второе место занял норвежец Ян Шмид (отставание 4,3 секунды), третьим стал австриец Франц-Йозеф Рерль (+8,7). Россиянин Виталий Иванов стал 37-м (+4.12,5), Эрнест Яхин занял 38-ю позицию (+4.16,4), Вячеслав Барков — 40-й (+4.38,8), Александр Пашаев — 43-й (+5.22,6).

Для Френцеля это шестая победа на чемпионатах мира. Также 30-летний спортсмен является трехкратным победителем Олимпийских игр и пятикратным обладателем Кубка мира.