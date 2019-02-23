Устюгов выходит на защиту титула. Клебо — против
Сегодня на чемпионате мира пройдет скиатлон.
Сегодня на чемпионате мира пройдет скиатлон.
Владимир Иванов из Зефельда.
Стартовые номера россиян
Женщины: 3. Наталья Непряева. 5. Анастасия Седова. 10. Мария Истомина. 13. Анна Нечаевская.
Мужчины: 2. Александр Большунов. 6. Александр Мельниченко. 7. Евгений Белов. 8 Денис Спицов. 9. Сергей Устюгов.
Стартовые номера норвежцев
Женщины: 1. Ингвильд Остберг. 2. Тереза Йохауг. 7. Хейди Венг. 8. Астрид Якобсен.
Мужчины: 1. Йоханнес Клебо. 3. Шюр Рете. 4. Мартин Йонсруд Сундбю. 11. Эмиль Иверсен.
Сергей Устюгов после спринта очень зол. И на себя, и на Йоханнеса Клебо. Сегодняшний скиатлон будет очень показательным с точки зрения зрелости россиянина. Если он будет всю дорогу «охотиться» на принципиального соперника, вряд ли это приведет к
Скиатлон подходит Сергею больше, чем спринт. Здесь тоже контактная борьба и случается всякое (вспомним хотя бы падение Мартина Сундбю в Лахти-2017 на финальном тягуне), но элемент случайности на тридцатке
Шанс же Клебо в скиатлоне в том, что он сумеет включить «режим рюкзака». Норвежец владеет этим навыком мастерски. Он встает за
Устюгов все это прекрасно понимает и наверняка будет стараться оторваться от чемпиона мира в спринте задолго до финиша.
В спорте часто бывает, что два лидера увлекаются борьбой между собой и не замечают, как
Александр Большунов, например. Елена Вяльбе сказала, что его результаты в спринте нисколько не удивили ее, а были наоборот ожидаемыми. Работа в горах велась с тем расчетом, что в четверг спортсмен простартуется и попробует пробить скорость, а уже в субботу будет готов оптимально.
Еще один претендент — напарник Большунова по группе Денис Спицов, который в этом виде программы был лучшим из наших на Олимпиаде-2018 — четвертым.
Дико голоден до больших гонок Евгений Белов, который на стартах такого уровня не бегал четыре года. Чемпионат мира-2017 и Олимпиаду-2018 он был вынужден пропустить
Третье место в той гонке занял Андрей Мельниченко. Еще одна «темная лошадка» российской сборной. Так что выстрелить из россиян может кто угодно.
Из конкурентов в первую очередь стоит отметить, конечно, норвежцев. Сундбю, Шюра Рете, чуть в меньшей степени Эмиля Иверсена. Любопытно, что «викинги» не поставили в скиатлон олимпийского чемпиона в этой дисциплине Симена Крюгера.
Наших и норвежцев в первой десятке наверняка будет полно. Что касается остальных, то на классической половине дистанции наверняка в лидерах придут Ииво Нисканен и Алексей Полторанин. Дальше — как пойдет. Не стоит сбрасывать со счетом Дарио Колонью и Алекса Харви. Возможно, высоко будут французы и шведы.
На
—
Некоторые просто с пугающим преимуществом. В Отепя Тереза привезла второму месту на «десятке» 48,4, после чего ее подруга по команде Астрид Якобсен, у которой, между прочим, девять медалей с чемпионатов мира, прямо сказала: «Мы, остальные, здесь просто статисты».
Скорее всего, так будет и в Зефельде.
Но вот за два оставшихся места на подиуме ожидается мощная битва. Норвежки, шведки, финки и, конечно, наши девушки — речь в первую очередь о Наталье Непряевой и Анастасии Седовой. На единственном в сезоне скиатлоне обе они были в первой семерке. При удачных раскладах они могут рассчитывать на медали.
А вот олимпийский призер Анна Нечаевская и 21-летняя Мария Истомина, вполне может быть, в этой гонке будут биться не только за высокий результат, но и между собой — за место в эстафете. Которая тоже обещает быть крайне интересной.
Расписание чемпионата мира
23 февраля.
13.00. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
14.30. Лыжи. Мужчины. Скиатлон.
16.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS130.
24 февраля.
11.15. Лыжи. Женщины/Мужчины. Командный спринт ©.
12.30. Лыжное двоеборье. Командный спринт.
16.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. HS130.
26 февраля.
15.30. Лыжи. Женщины. 10 км (К).
18.00. Прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. HS109.
27 февраля.
16.00. Лыжи. Мужчины. 15 км (К).
18.15. Прыжки с трамплина. Женщины. HS109.
28 февраля.
15.00. Лыжи. Женщины. Эстафета.
13.00. Лыжное двоеборье. HS109/10 км.
1 марта.
15.15. Лыжи. Мужчины. Эстафета. 18.00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS109.
2 марта.
14.15. Лыжи. Женщины. 30 км ©. 13.00. Лыжное двоеборье. Эстафета.
18.00. Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования. HS109.
3 марта.
17.30. Лыжи. Мужчины. 50 км ©.