Устюгов выходит на защиту титула. Клебо — против

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Зефельда.

Стартовые номера россиян

Женщины: 3. Наталья Непряева. 5. Анастасия Седова. 10. Мария Истомина. 13. Анна Нечаевская.

Мужчины: 2. Александр Большунов. 6. Александр Мельниченко. 7. Евгений Белов. 8 Денис Спицов. 9. Сергей Устюгов.

Стартовые номера норвежцев

Женщины: 1. Ингвильд Остберг. 2. Тереза Йохауг. 7. Хейди Венг. 8. Астрид Якобсен.

Мужчины: 1. Йоханнес Клебо. 3. Шюр Рете. 4. Мартин Йонсруд Сундбю. 11. Эмиль Иверсен.

Сергей Устюгов после спринта очень зол. И на себя, и на Йоханнеса Клебо. Сегодняшний скиатлон будет очень показательным с точки зрения зрелости россиянина. Если он будет всю дорогу «охотиться» на принципиального соперника, вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Если же Устюгов подойдет к гонке с холодным расчетом, обхитрит всех на дистанции и злость выплеснет в финишном спурте — это будет совсем другая история.

Скиатлон подходит Сергею больше, чем спринт. Здесь тоже контактная борьба и случается всякое (вспомним хотя бы падение Мартина Сундбю в Лахти-2017 на финальном тягуне), но элемент случайности на тридцатке все-таки не столь высок. Что для нашего спортсмена, которого сложно считать главным везунчиком пелотона, заметный плюс. В какой-то степени скиатлон вообще можно считать самым объективным видом программы — только в нем бегут и классикой, и конькой, в этой дисциплине есть место и тактике, и выносливости, и скорости. Устюгов силен во всех компонентах. Не случайно именно он — действующий чемпион мира в этом виде программы.

Шанс же Клебо в скиатлоне в том, что он сумеет включить «режим рюкзака». Норвежец владеет этим навыком мастерски. Он встает за кем-либо из сильных лыжников и просто терпит. Благо, работать за спиной другого гораздо проще, чем вести гонку самому. Но вперед Йоханнес до последних сотен метров дистанции не выйдет ни за что. В его интересах наоборот держать как можно более спокойный темп. Если кто попытается ускориться — он тут же, как пиявка, вцепиться в беглеца. Убежать от него невероятно сложно, но, если сбросить по дистанции Клебо не удастся, пиши пропало. Со своим реактивным финишем он на финише улетит от всех ракетой.

Устюгов все это прекрасно понимает и наверняка будет стараться оторваться от чемпиона мира в спринте задолго до финиша.

Россия vs Норвегия

В спорте часто бывает, что два лидера увлекаются борьбой между собой и не замечают, как из-за спины вырывается кто-то третий. Этим третьим в скиатлоне вполне может стать кто-то из наших парней.

Александр Большунов, например. Елена Вяльбе сказала, что его результаты в спринте нисколько не удивили ее, а были наоборот ожидаемыми. Работа в горах велась с тем расчетом, что в четверг спортсмен простартуется и попробует пробить скорость, а уже в субботу будет готов оптимально.

Еще один претендент — напарник Большунова по группе Денис Спицов, который в этом виде программы был лучшим из наших на Олимпиаде-2018 — четвертым.

Дико голоден до больших гонок Евгений Белов, который на стартах такого уровня не бегал четыре года. Чемпионат мира-2017 и Олимпиаду-2018 он был вынужден пропустить из-за допинговых разбирательств, но был полностью оправдан — и в этом сезоне впервые в карьере победил на этапе Кубка мира. На единственном в этом сезоне скиатлоне он был четвертым.

Третье место в той гонке занял Андрей Мельниченко. Еще одна «темная лошадка» российской сборной. Так что выстрелить из россиян может кто угодно.

Из конкурентов в первую очередь стоит отметить, конечно, норвежцев. Сундбю, Шюра Рете, чуть в меньшей степени Эмиля Иверсена. Любопытно, что «викинги» не поставили в скиатлон олимпийского чемпиона в этой дисциплине Симена Крюгера.

Наших и норвежцев в первой десятке наверняка будет полно. Что касается остальных, то на классической половине дистанции наверняка в лидерах придут Ииво Нисканен и Алексей Полторанин. Дальше — как пойдет. Не стоит сбрасывать со счетом Дарио Колонью и Алекса Харви. Возможно, высоко будут французы и шведы.

Вручите Йохауг золото прямо сейчас

На пресс-конференции накануне Тереза Йохауг была скромняжкой. «Буду рада, если сумею выиграть хотя бы какую-то медаль», — заявила она.

— Ну-ну, — пожал плечами один из журналистов. — Я прямо представляю, как она прыгает от счастья после бронзы. Шансов на это примерно столько же, как если я приду к боссу разговаривать о повышении зарплаты, а он скажет, что наоборот собирается урезать — и я выйду из кабинета довольным. Да кому она заливает!

Йохауг, вернувшись после дисквалификации, выиграла все гонки, в которых принимала участие.

Некоторые просто с пугающим преимуществом. В Отепя Тереза привезла второму месту на «десятке» 48,4, после чего ее подруга по команде Астрид Якобсен, у которой, между прочим, девять медалей с чемпионатов мира, прямо сказала: «Мы, остальные, здесь просто статисты».

Скорее всего, так будет и в Зефельде.

Но вот за два оставшихся места на подиуме ожидается мощная битва. Норвежки, шведки, финки и, конечно, наши девушки — речь в первую очередь о Наталье Непряевой и Анастасии Седовой. На единственном в сезоне скиатлоне обе они были в первой семерке. При удачных раскладах они могут рассчитывать на медали.

А вот олимпийский призер Анна Нечаевская и 21-летняя Мария Истомина, вполне может быть, в этой гонке будут биться не только за высокий результат, но и между собой — за место в эстафете. Которая тоже обещает быть крайне интересной.

Расписание чемпионата мира

23 февраля.

13.00. Лыжи. Женщины. Скиатлон.

14.30. Лыжи. Мужчины. Скиатлон.

16.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS130.

24 февраля.

11.15. Лыжи. Женщины/Мужчины. Командный спринт ©.

12.30. Лыжное двоеборье. Командный спринт.

16.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. HS130.

26 февраля.

15.30. Лыжи. Женщины. 10 км (К).

18.00. Прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. HS109.

27 февраля.

16.00. Лыжи. Мужчины. 15 км (К).

18.15. Прыжки с трамплина. Женщины. HS109.

28 февраля.

15.00. Лыжи. Женщины. Эстафета.

13.00. Лыжное двоеборье. HS109/10 км.

1 марта.

15.15. Лыжи. Мужчины. Эстафета. 18.00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS109.

2 марта.

14.15. Лыжи. Женщины. 30 км ©. 13.00. Лыжное двоеборье. Эстафета.

18.00. Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования. HS109.

3 марта.