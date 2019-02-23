Губерниев: Вяльбе смотрит на меня так, как смотрела на Путина после Олимпиады
Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
«Я благодарен Елене Валерьевне Вяльбе, которая всё делает для того, чтобы моя популярность как комментатора не знала вселенских масштабов. Конечно, это фантастическая раскрутка чемпионата, но это в первую очередь внимание ко мне. Любые вопросы, которые касаются лыжников, в конечном счёте заканчиваются вопросом про меня. Все заголовки — про меня, и меня это не устраивает, говорю это без ложной скромности. Я себе знаю цену как комментатору, я хороший комментатор. Мне хочется, чтобы мы обсуждали спортсменов. Глеб Ретивых в спринте какой молодец, Александр Большунов и Сергей Устюгов, Наташа Непряева, которых ещё ждут победы.
Елену Валерьевну я вижу каждый раз, и когда я к ней подхожу — видно, что