Галышева завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фристайлу в Тадзавако
Казахстанка Юлия Галышева стала третьей на этапе Кубка мира по фристайлу (могул) в японском Тадзавако, сообщает Olympic.kz.
Казахстанка Юлия Галышева стала третьей на этапе Кубка мира по фристайлу (могул) в японском Тадзавако, сообщает Olympic.kz.
Чемпионка мира без особого труда преодолела квалификацию и первый финал. К решающим заездам она подошла со вторым результатом, уступая только олимпийской чемпионке из Франции Перрин Лаффон.
В финальной части соревнований обладательница бронзовой медали Олимпиады-2018 набрала 76.92 баллов. Это позволило ей подняться на третью ступень пьедестала. Второе место осталось за австралийкой Энтони Джакарой — 79.87. Победу одержала Перрин Лаффон. В ее активе 82.97 баллов.
При этом остальные казахстанские фристайлисты Павел Колмаков, Аяулым Амренова, Сергей Романов, Александр Геберт и Олег Цинн не смогли пройти квалификацию.