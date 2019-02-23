Смит и Мидоль победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Миассе
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцарка Фанни Смит и француз Бастьен Мидоль выиграли соревнования в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцарка Фанни Смит и француз Бастьен Мидоль выиграли соревнования в
В женском финале Смит опередила шведку Сандру Неслунд и австрийку Андреа Лимбахер, ставших второй и третьей соответственно.
Россиянки Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Виктория Завадовская, Анна Антонова, Мария Доброва завершили борьбу в квалификации.
В мужском финале Мидоль был быстрее словенца Филипа Флисара и своего соотечественника
Лучшим из россиян стал Сергей Ридзик, закончивший соревнования на стадии четвертьфинала.