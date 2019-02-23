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14:11 (мск), источник: Р-Спорт

Смит и Мидоль победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Миассе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцарка Фанни Смит и француз Бастьен Мидоль выиграли соревнования в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Миассе (Челябинская область).

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В женском финале Смит опередила шведку Сандру Неслунд и австрийку Андреа Лимбахер, ставших второй и третьей соответственно.

Россиянки Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Виктория Завадовская, Анна Антонова, Мария Доброва завершили борьбу в квалификации.

В мужском финале Мидоль был быстрее словенца Филипа Флисара и своего соотечественника Жана-Фредерика Шапюи, получивших серебро и бронзу.

Лучшим из россиян стал Сергей Ридзик, закончивший соревнования на стадии четвертьфинала.

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