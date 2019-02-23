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12Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Нас не ждали, а мы пришли. Есть первая женская медаль России на ЧМ по лыжам

Больше десяти лет российские девушки не добирались до медалей в скиатлоне. Наталья Непряева прервала эту серию. Что же будет дальше?

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Россию на подиуме не ждут

На какие подвиги готова сборная России на чемпионате мира по лыжным гонкам?

Полный ответ на этот вопрос все мы, конечно, получим только в конце следующей недели. Но первый день дал один вектор для размышления — Россия будет яркой. Это подтвердила и медаль Ретивых в спринте, и скандал с Устюговым. И только девушки провели спринт скромно.

А чего скромничать? Надо показывать себя, и чем раньше, тем лучше. Например, в скиатлоне — гонке, где первую часть лыжники проходят классикой, вторую — коньком. В гонке, где у России не было медалей на чемпионатах мира с 2007 года. В гонке, где фавориты вроде бы давно известны, и россиянок на подиуме никто не ждёт. Никто, кроме российских болельщиков.

Россию в скиатлоне представляли четыре спортсменки: Наталья Непряева, Анастасия Седова, Мария Истомина и Анна Нечаевская.

Соперниц было 56, включая Терезу Йохауг, которая после возвращения в спорт после дисквалификации не проиграла ни одной дистанционной гонки, Ингвильд Эстберг, возглавляющую общий зачёт Кубка мира, а также Кристу Пярмякоски, Шарлотт Калла, выигравших медали в скиатлоне на чемпионате мира-2017 и Олимпиаде-2018.

А медалей в гонке всего три. Найдётся ли для россиянок место?

Три норвежки и Непряева

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Терезе Йохауг не стала отсиживаться и ждать, пока кто-нибудь ещё захватит лидерство. Уже на втором километре норвежка прибавила в скорости и в компании двух соотечественниц: Ингвильд Эстберг и Астрид Якобсен — создала небольшой отрыв от основной группы. В какой-то момент преимущество норвежского трио стало весьма ощутимым — порядка 10 секунд.

Группу преследования возглавили три спортсменки: Пярмякоски, Калла и Непряева. Россиянка чувствовала себя лучше титулованных соперниц, а потому оторвалась от них и стала побираться к норвежкам. Погоня увенчалась успехом: на отметке 2,3 километра Непряева присоединилась к норвежскому трио, а основная группа по-прежнему шла по дистанции в 10−15 секундах позади.

На пятом километре и в группе лидеров произошёл разрыв. Йохауг снова взвинтила темп и в мгновение ока оторвалась от ближайших соперниц на четверть минуты. Терезе так легко создала этот гандикап, что заставила поверить в то, что борьба за победу практически завершена.

Эстберг, Якобсен и Непряева продолжали идти одной плотной группой, время от времени меняясь местами. Это позволяло сохранять комфортный отрыв от основной группы — порядка 15 секунд. Возглавляли её Пярмякоски и норвежка Венг, но не теряли там и Анастасия Седова с Марией Истоминой. Анна Нечаевская, к сожалению, уже прилично отстала — шла 29-й.

Борьбы за золото не будет

В конце первой половины дистанции Терезе Йохауг прибавила ещё: после смены лыж её отрыв от ближайших конкуренток составлял уже 26 секунд. Непряева, Эстберг и Якобсен на смене лыж никаких проблем не испытали и как пришли плотной тройкой, так и ушли. Но говорить о том, что кроме них за медаль никто не поборется, было рано: 15 секунд соперницы ещё могли отыграть.

И действительно, отрыв начал стремительно таять. Чуть больше чем за километр Пелотон с Венг и Калла во главе отыграл порядка пяти секунд.

Преследовательницы уже видели спины норвежек и россиянки, в то время как Йохауг давно скрылась из поля зрения всех соперниц.

С одной стороны, было тревожно за Непряеву, с другой — у Седовой появился шанс бороться за пьедестал.

Уже на 12-м километре бездушная электроника зафиксировала минутное преимущество Йохауг перед ближайшими соперницами, окончательно убив всю интригу в борьбе за золото. Пожалуй, норвежка могла позволить себе даже упасть, но при этом финишировать на первом месте.

Есть бронза!

Главная интрига по-прежнему была в другом: догонит ли общая группа Непряеву, Эстберг и Якобсен. Силы у норвежек и россиянок ещё были, но гандикап понемногу сокращался. За 2,5 километра осталось всего семь секунд. Казалось, ещё чуть-чуть и основная группа поглотит беглянок, оторвавшихся ото всех ещё на втором-третьем километре гонки.

Однако в тройке вперёд вышла Непряева и стала задавать свой темп. Калла, Венг и Седова стали отставать и в конечном счёте сосредоточились на локальной борьбе за пятое место.

Мест на пьедестале рядом с Йохауг было два, претенденток на них — три, а шанс для финишного ускорения — один. И лучше всего этим шансом воспользовалась Ингвильд Эстберг, умчавшаяся вперёд, к своему серебру. За бронзу боролись Непряева и Якобсен, и россиянка уверенно взяла верх, не позволив норвежке даже сохранить надежду на медаль до финишной прямой.

Браво, Наталья! Есть вторая медаль на чемпионат мира в Зеефельде. С 2007 года нашим девушкам не удавалось подняться на пьедестал в скиатлоне, и эта бронза — настоящий прорыв.

Что же будет дальше?

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