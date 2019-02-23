Нечаевская надеялась, что ее падение в скиатлоне не покажут по ТВ
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская лыжница Анна Нечаевская надеялась, что ее падение во время скиатлона на чемпионате мира не попадет в трансляцию.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская лыжница Анна Нечаевская надеялась, что ее падение во время скиатлона на чемпионате мира не попадет в трансляцию.
Норвежская лыжница Тереза Йохеуг завоевала золото в скиатлоне на дистанции 15 километров (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Россиянка Наталья Непряева стала третьей, ее соотечественница Нечаевская после падения на трассе показала 15-й результат.
«Я, конечно, надеялась, что мое падение не покажут, но его показали, — заявила Нечаевская журналистам. — После вчерашней погоды, когда был дождь, а сегодня все замерзло, предполагалось, что такие высокие скорости будут и такие повороты, в которые на такой скорости тяжело зайти. Вот и не устояла на ногах — еще после такого тяжелого подъема, когда по ногам бьет. Но хорошо, что я упала на повороте: когда поднялась на ноги, удалось удержать хоть
«15-й результат в принципе неплох, но, конечно же, хотелось побороться за десятку. Если бы не падение, я поддержала бы скорость и вполне могла обогнать