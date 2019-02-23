Нечаевская надеялась, что ее падение в скиатлоне не покажут по ТВ

«Я, конечно, надеялась, что мое падение не покажут, но его показали, — заявила Нечаевская журналистам. — После вчерашней погоды, когда был дождь, а сегодня все замерзло, предполагалось, что такие высокие скорости будут и такие повороты, в которые на такой скорости тяжело зайти. Вот и не устояла на ногах — еще после такого тяжелого подъема, когда по ногам бьет. Но хорошо, что я упала на повороте: когда поднялась на ноги, удалось удержать хоть какую-то скорость».