Лыжница Непряева призналась, что не простила бы себе четвертое место в скиатлоне на ЧМ

«Во время конькового этапа я думала только о том, что не могу быть четвертой. Я бы себе этого не простила, — сказала Непряева. — О тех, кто был сзади, уже не думала. Я знала, что запас на “классике” сделан большой».

«Я примерно знала, с кем пойду в лидирующей группе, но то, что норвежки с самого начала зададут такой темп, даже не могла представить. Даже растерялась, и мне было тяжело их догонять, я отдала много сил, чтобы вновь влиться в их группу. Слава богу, меня хватило на всю гонку, потому что шла за ними с мыслями: что будет, то будет. Если бы отпустила, то, конечно, уже бы не догнала», — добавила она.