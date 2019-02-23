Лыжница Непряева призналась, что не простила бы себе четвертое место в скиатлоне на ЧМ

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию за 36 минут 54,5 секунды. Непряева уступила победительнице 58,7 секунды. Второе место заняла норвежка Ингвильд Эстберг (+57,6). Российская лыжница практически всю гонку шла в лидирующей группе с тремя норвежками, на финише ей удалось обойти Астрид Якобсен, которая стала четвертой.
«Во время конькового этапа я думала только о том, что не могу быть четвертой. Я бы себе этого не простила, — сказала Непряева. — О тех, кто был сзади, уже не думала. Я знала, что запас на “классике” сделан большой».
В скиатлоне спортсменки преодолевают 7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым.
«Я примерно знала, с кем пойду в лидирующей группе, но то, что норвежки с самого начала зададут такой темп, даже не могла представить. Даже растерялась, и мне было тяжело их догонять, я отдала много сил, чтобы вновь влиться в их группу. Слава богу, меня хватило на всю гонку, потому что шла за ними с мыслями: что будет, то будет. Если бы отпустила, то, конечно, уже бы не догнала», — добавила она.
Чемпионат мира продлится до 3 марта.