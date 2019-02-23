Годжа победила в скоростном спуске на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Пхенчхана итальянка София Годжа выиграла соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Пхенчхана итальянка София Годжа выиграла соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в
В субботу Годжа показала результат 1 минута 29,77 секунды и одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе и третье места у швейцарок — Йоаны Хелен (отставание — 0,36 секунды) и Лары
Россиянка Юлия Плешкова (+2,84) стала 26-й.