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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

Годжа победила в скоростном спуске на этапе КМ в Швейцарии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Пхенчхана итальянка София Годжа выиграла соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кран-Монтане (Швейцария).

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В субботу Годжа показала результат 1 минута 29,77 секунды и одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе и третье места у швейцарок — Йоаны Хелен (отставание — 0,36 секунды) и Лары Гут-Бехрами (+0,46).

Россиянка Юлия Плешкова (+2,84) стала 26-й.

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