Седова: Норвежка Йохёуг — талантище, на нее надо только равняться

Норвежская лыжница Тереза Йохёуг завоевала золото в скиатлоне на дистанции 15 километров (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Седова показала 9-й результат.

«Наверное, в спорте нет непобедимых людей, но Тереза реально непобедима. Она талантище, очень способная лыжница, профессионал своего дела, и на нее надо только равняться», — заявила Седова журналистам.