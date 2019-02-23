Седова: Норвежка Йохёуг — талантище, на нее надо только равняться
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Норвежская лыжница Тереза Йохёуг является «талантищем», на нее надо равняться, заявила россиянка Анастасия Седова.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Норвежская лыжница Тереза Йохёуг является «талантищем», на нее надо равняться, заявила россиянка Анастасия Седова.
Норвежская лыжница Тереза Йохёуг завоевала золото в скиатлоне на дистанции 15 километров (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Седова показала 9-й результат.
«Наверное, в спорте нет непобедимых людей, но Тереза реально непобедима. Она талантище, очень способная лыжница, профессионал своего дела, и на нее надо только равняться», — заявила Седова журналистам.