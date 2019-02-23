Наталья Непряева: Врагу не пожелаешь того, что случилось с Йохауг
23-летняя спортсменка — о бронзе в скиатлоне.
23-летняя спортсменка — о бронзе в скиатлоне.
Владимир Иванов из Зефельда
По
— Силы радоваться еще остались?
— У меня еще полно сил и эмоций! На следующие гонки точно хватит. Хорошие выступления всегда заряжают, хочется
— Уже понятно, кто из вас будет финишером?
— Пока еще нет.
— Елена Вяльбе сказала, что спринт здесь вам был нужен, чтобы продышаться, пробить скорость после тренировок на высоте. Так и получилось?
— Знаете, я недовольна своей статистикой в спринте в этом сезоне. То бегу на уровне финалов, иногда даже около первой тройки, то ничего не получается.
— Скиатлон. Предполагали, что сегодня с первых минут будет такой дикий темп?
— На самом деле, я сразу примерно знала, с кем пойду.
— На второй половине дистанции о чем думали?
— На «коньке» я думала только о том, что не могу быть четвертой. Знала, что не прощу себе, если займу это место.
— Пытались убежать от Якобсен и Остберг, чтобы обезопасить себя от этого?
— Если честно — нет (смеется). Юрий Викторович кричал мне про тактику, но тут уж у кого есть силы, тот и убегает. Вот Ингвид на последнем подъеме пошла вперед — и я уже ничего не могла сделать.
— С Йохауг тоже сейчас ничего нельзя сделать?
— Нет, пока нет. Думаю, в следующем году с ней можно будет бороться. Но вот в этом, к сожалению, на дистанции она своего не отдаст.
— Каково выходить на старт зная, что есть человек, который почти наверняка победит?
— Это классно, когда есть человек, который мотивирует тебя двигаться вперед. Стараешься тянуться за ней.
— Допинговая история изменила ваше отношение к Йохауг?
— Нет, я считаю, что Тереза стойко перенесла эту ситуацию и то, что случилось с ней — врагу не пожелаешь. Я ей