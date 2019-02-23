Наталья Непряева: Врагу не пожелаешь того, что случилось с Йохауг

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Владимир Иванов из Зефельда

По микст-зоне Наталья шла почти целый час. Ее останавливали практически все. А она с удовольствием делилась впечатлениями от первой личной медали на так уровне.

— Силы радоваться еще остались?

— У меня еще полно сил и эмоций! На следующие гонки точно хватит. Хорошие выступления всегда заряжают, хочется еще-еще и еще. В командном спринте мы будем бороться с Юлей Белоруковой за самые высокие позиции. Я лично готова на 100 процентов и вижу, что Юля настроена очень серьезно. Думаю, завтра у нас все сложится хорошо. Не хуже, чем сегодня.

— Уже понятно, кто из вас будет финишером?

— Пока еще нет.

— Елена Вяльбе сказала, что спринт здесь вам был нужен, чтобы продышаться, пробить скорость после тренировок на высоте. Так и получилось?

— Знаете, я недовольна своей статистикой в спринте в этом сезоне. То бегу на уровне финалов, иногда даже около первой тройки, то ничего не получается. Какая-то нестабильность. Сама пока не могу уловить, почему так. Есть в чем прибавлять.

— Скиатлон. Предполагали, что сегодня с первых минут будет такой дикий темп?

— На самом деле, я сразу примерно знала, с кем пойду. Все-таки не первый раз бегаем вместе. Но такого темпа с самого начала даже от норвежек не ожидала. Даже растерялась немного, отпустила их и догонять потом было очень тяжело. Потратила много сил, чтобы влиться в лидирующую группу. Слава богу, меня хватило на всю гонку. Ведь когда пошла догонять, решила: «Что будет, то будет. Терять уже нечего, нужно идти на все деньги».

— На второй половине дистанции о чем думали?

— На «коньке» я думала только о том, что не могу быть четвертой. Знала, что не прощу себе, если займу это место.

— Пытались убежать от Якобсен и Остберг, чтобы обезопасить себя от этого?

— Если честно — нет (смеется). Юрий Викторович кричал мне про тактику, но тут уж у кого есть силы, тот и убегает. Вот Ингвид на последнем подъеме пошла вперед — и я уже ничего не могла сделать.

— С Йохауг тоже сейчас ничего нельзя сделать?

— Нет, пока нет. Думаю, в следующем году с ней можно будет бороться. Но вот в этом, к сожалению, на дистанции она своего не отдаст.

— Каково выходить на старт зная, что есть человек, который почти наверняка победит?

— Это классно, когда есть человек, который мотивирует тебя двигаться вперед. Стараешься тянуться за ней.

— Допинговая история изменила ваше отношение к Йохауг?