Большунов завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ в Австрии
ЗЕЕФЕЛЬД, 23 фев — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
ЗЕЕФЕЛЬД, 23 фев — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
Большунов преодолел дистанцию 30 километров (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) за 1 час 10 минут 21,9 секунды, уступив победителю гонки норвежцу Шуру Рёте 0,1 секунды. Замкнул тройку лучших другой норвежец Мартин Сундбю (+0,7).
Россиянин Сергей Устюгов (+1 минута 9,4 секунды) финишировал 9-м, Андрей Мельниченко (+1.53) стал 13-м, Евгений Белов (+2,21) — 17-м, Денис Спицов (+3.29,4) — 22-м.