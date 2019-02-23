Большунов завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ в Австрии

Большунов завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ в Австрии

ЗЕЕФЕЛЬД, 23 фев — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.