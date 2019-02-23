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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Обидно — не то слово! Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам

Александру Большунову на финише скиатлона не хватило мгновения. А битвы Устюгова и Клебо не получилось — норвежец еле добрёл до финиша.

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Источник: Reuters

Конфликт, который надо было придумать.

— У нас нет отношений с Клебо. Я просто жажду реванша.
— Теперь Устюгов будет очень опасен.

Этих двух фраз вполне достаточно, чтобы узнать максимум о мужском скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Первую сказал чуть успокоившийся после инцидента в спринте, но все равно злой Сергей Устюгов. Вторую — его главный соперник и раздражитель Йоханнес Клебо.

Сейчас будет мысль нереального баянного уровня, но если бы их конфликт не случился в первой же гонке чемпионата, то его нужно было бы придумать во второй. Внимание к турниру взлетело выше небес и замерло там в ожидании скиатлона и в готовности к прыжку в стратосферу. В гонке на 30 км со сменой лыж должно было быть очень весело.

Как хоккей. Только надо забить

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И ведь с нашей стороны (помимо готового на все действующего чемпиона мира в скиатлоне) были ещё попробовавший раскачаться в спринте Александр Большунов и сэкономивший силы на спринте Денис Спицов. А ещё — Андрей Мельниченко и Евгений Белов. И вообще нас было больше, чем норвежцев (как раз за счёт личной чемпионской квоты Устюгова). 5 на 4. Как большинство в хоккее. Оставалось его реализовать.

Кстати, что такое скиатлон? Для мужчин это гонка на 30 км с общего старта, первая половина — классическим ходом, затем смена лыж и вторая половина — свободным ходом. Кто первый, тот и чемпион. Всё просто.

Едем дружною толпой

И, зачастую, скучно. Особенно в классической части, если только кто-то не решит от всех убежать, а потом его, «умершего» и вставшего, весело и задорно обгоняют все, кому не лень. В основном лидеры и фавориты равняются друг на друга, держат нужный темп и копят силы на финиш. Проще говоря — едут дружною толпой.

Вот и на этот раз никто вперёд не побежал. После первого круга (3,75 км) в первые десять секунд уместилось 40 спортсменов. Все россияне были там, а лидировал Большунов. После второго круга в эти же десять секунд влезли 30 человек. Лишь после третьего определилась пусть и условная, но всё-таки восьмёрка лидеров. В ней были Большунов и Белов, но не было Устюгова и Клебо. Причём россиянин, судя по его движениям, уже успел хорошенько накушаться.

Не гонка Устюгова

На смену лыж первым приехал Большунов. Он оставался единственным россиянином в этой группе лидеров, потому что Белов отстал секунд на десять. Клебо уступал лидеру почти 30 секунд, но это, конечно, ещё ничего не значило. А вот отставание Устюгова в 45 секунд — почти значило. Это была не его гонка.

В убежавшей семёрке Большунову противостояли Рёте, Масгрэйв, Парисс, Сундбю, Нисканен и Полторанин. Последний, впрочем, почти сразу отвалился, так что семёрка стала шестёркой. Клебо после первого конькового круга уступал 32 секунды, Устюгов отставал всё больше и уже ни на что не претендовал.

Четверо и Большунов

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Большунов взвинтил темп. Никто из группы лидеров не отстал, зато преимущество беглецов над преследователями сразу же возросло секунд на десять. И «убило» Клебо, на которого в этот момент больно было смотреть — норвежский чемпион выглядел жалко. Впрочем, как и любой лыжник, которого «выключило» прямо на дистанции.

А Большунов продолжал дёргать группу. Это было очень рискованно, но россиянин, видимо, совсем не хотел решать вопросы в финишном створе. В первую очередь — с Сундбю и Нисканеном. Но они рывки Большунова поддерживали, зато отвалился британец Масгрэйв. За круг до финиша их осталось пятеро.

Одна десятая…

И никто из соперников Александра не спешил выйти вперёд. Большунов так и тащил всю группу на себе, дёргал, рвал темп и пытался скинуть хоть кого-то. Они не скидывались. За два километра до финиша отсидевшийся за спинами Нисканен предпринял попытку атаковать, но ему не позволили. В предпоследний подъём рванул Сундбю и вроде убежал, но Большунов и Рёте его достали.
У нас уже точно была медаль. Какая? Это решил финиш. На заключительную прямую Большунов выехал уверенно третьим, но нереальным спуртом сожрал Сундбю и…

… проиграл Рёте одну десятую секунды. Перенести финиш буквально на 10 метров дальше — золото было бы у России. Господи, как же обидно.

Клебо в прямом смысле пришёл на финиш. Спустя 4 минуты и 30 секунд после победителя. Ему было очень плохо…

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