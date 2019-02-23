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16:38 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов: Я не заслужил участия в командном спринте на чемпионате мира

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что он не заслужил участия в командном спринте на чемпионате мира.

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Источник: Р-Спорт

В субботу Устюгов финишировал девятым в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. В воскресенье пройдут соревнования в командном спринте.

«Настроение отличное, неплохо пробежал гонку, не попал в призы, но это не повод расстраиваться, бывает, ничего страшного не случилось. (Норвежец Йоханнес) Клебо шел пешком, и я так понял, что он экономит силы на завтра. Сам я завтра не буду принимать участия в гонке — не бегал ни одного классического спринта в этом сезоне и, по сути, просто не заслужил того, чтобы там участвовать», — сказал Устюгов журналистам.

«У нас в хорошей форме находятся Глеб (Ретивых) и Саня Большунов. Оба доказали это и будет правильно, если они вместе завтра и побегут. Если же тренерский штаб будет настаивать на том, чтобы на старт вышел я, буду отказываться — скажу, что я просто не готов», — добавил российский лыжник.

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