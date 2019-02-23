Устюгов: Я не заслужил участия в командном спринте на чемпионате мира

«Настроение отличное, неплохо пробежал гонку, не попал в призы, но это не повод расстраиваться, бывает, ничего страшного не случилось. (Норвежец Йоханнес) Клебо шел пешком, и я так понял, что он экономит силы на завтра. Сам я завтра не буду принимать участия в гонке — не бегал ни одного классического спринта в этом сезоне и, по сути, просто не заслужил того, чтобы там участвовать», — сказал Устюгов журналистам.