Вяльбе считает, что Большунов допустил тактическую ошибку в скиатлоне на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Большунов занял второе место в скиатлоне, золото завоевал норвежец Шур Рёте, бронза досталась его соотечественнику Мартину Сундбю. Россиянин отстал от победителя на 0,1 секунды.

«Немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он немного был неправ, хотя сейчас уже ничего не изменить. Сегодня он так долго лидировал, тащил на себе всех, не слыша ни тренеров, никого, — отметила Вяльбе. — Ему же говорили, подсказывали — смотри по самочувствию. Но это спорт, тут все не так просто, срабатывает и тактика, это не должно звучать как отговорка, но зато у нас есть возможность проанализировать сегодняшние гонки».

«Второе место никак не отразится на психологическом состоянии Большунова. Сегодня позлится, завтра выйдет на старт, и будет все хорошо. Одно дело, если бы он расстроился, сел и плакал, как это делает Клебо. Зато есть над чем подумать, в чем разобраться, в следующий раз будет умнее», — добавила глава ФЛГР.

В женском скиатлоне лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла третье место, золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг.