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18:11 (мск), источник: БЕЛТА

Антон Кушнир с лучшим результатом вышел в финал КМ по фристайлу в «Раубичах»

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Антон Кушнир с лучшим результатом в квалификации вышел в финал третьего этапа Кубка мира по фристайлу в «Раубичах», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Лидер нашей команды показал в отборочных соревнованиях результат 125,67 балла.

Ранее состоялась квалификация у женщин, по итогам которой никому из белорусок не удалось пробиться в решающую стадию соревнований.

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После квалификации состоялась церемония открытия соревнований, в которой приняли участие организаторы этапа и представители Международной федерации лыжного спорта.

В соревнованиях этапа Кубка мира в «Раубичах» принимают участие более 60 спортсменов из 12 стран: Австралии, Беларуси, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Чехии, Швейцарии и Японии.

В «Раубичах» во время этапа Кубка мира 24 февраля с 14.00 до 16.00 состоятся тестовые соревнования по синхронным прыжкам. Данный вид программы, которым интересуются ведущие команды по фристайлу, в скором времени может быть включен в официальные соревнования Кубка мира.

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