Антон Кушнир с лучшим результатом вышел в финал КМ по фристайлу в «Раубичах»

Лидер нашей команды показал в отборочных соревнованиях результат 125,67 балла.
Ранее состоялась квалификация у женщин, по итогам которой никому из белорусок не удалось пробиться в решающую стадию соревнований.
После квалификации состоялась церемония открытия соревнований, в которой приняли участие организаторы этапа и представители Международной федерации лыжного спорта.
В соревнованиях этапа Кубка мира в «Раубичах» принимают участие более 60 спортсменов из 12 стран: Австралии, Беларуси, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Чехии, Швейцарии и Японии.
В «Раубичах» во время этапа Кубка мира 24 февраля с 14.00 до 16.00 состоятся тестовые соревнования по синхронным прыжкам. Данный вид программы, которым интересуются ведущие команды по фристайлу, в скором времени может быть включен в официальные соревнования Кубка мира.