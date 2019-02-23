Антон Кушнир с лучшим результатом вышел в финал КМ по фристайлу в «Раубичах»

Источник: РИА "Новости"

Лидер нашей команды показал в отборочных соревнованиях результат 125,67 балла.

Ранее состоялась квалификация у женщин, по итогам которой никому из белорусок не удалось пробиться в решающую стадию соревнований.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

После квалификации состоялась церемония открытия соревнований, в которой приняли участие организаторы этапа и представители Международной федерации лыжного спорта.

В соревнованиях этапа Кубка мира в «Раубичах» принимают участие более 60 спортсменов из 12 стран: Австралии, Беларуси, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Чехии, Швейцарии и Японии.