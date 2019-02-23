Айзенбихлер завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на ЧМ
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости. Немец Маркус Айзенбихлер завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 23 фев — РИА Новости. Немец Маркус Айзенбихлер завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
Айзенбихлер стал первым с результатом 279,4 балла. Второе место занял его соотечественник Карл Гайгер (267,3), третье — швейцарец Киллиан Пайер (266,1).
Россиянин Евгений Климов стал 18-м — 229,1.