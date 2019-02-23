Китаянка Ксю Ментао выиграла этап КМ по фристайлу в «Раубичах»
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Ксю Ментао выиграла этап Кубка мира по фристайлу, который проходит в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Ксю Ментао выиграла этап Кубка мира по фристайлу, который проходит в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент БЕЛТА.
За свою программу лидер зачета Кубка мира сезона 2019 года получила 87,77 балла. Серебро у ее соотечественницы Ксю Сицун 80,33, а третье место заняла также китайская спортсменка Шао Ки — 80,04.
Этап Кубка мира продолжится выступлением в суперфинале у мужчин. Беларусь представит олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир.