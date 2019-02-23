Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске

Источник: РИА "Новости"

Буров в субботу стал первым с результатом 120,36 балла. Второе место занял белорус Антон Кушнир (118,10), замкнул тройку лучших другой россиянин Станислав Никитин (99,12).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Илья Буров не сумел пробиться во вторую попытку и в итоговом протоколе стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации и занял 15-е место.