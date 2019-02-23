Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске.
Буров в субботу стал первым с результатом 120,36 балла. Второе место занял белорус Антон Кушнир (118,10), замкнул тройку лучших другой россиянин Станислав Никитин (99,12).
Илья Буров не сумел пробиться во вторую попытку и в итоговом протоколе стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации и занял 15-е место.
У женщин весь пьедестал заняли китаянки: победу одержала Сюй Мэнтао с результатом 87,77 балла, второе место заняла Сюй Сыцунь (80,33), третье — Шао Ци (80,04). Россиянка Кристина Спиридонова (60,16) показала 10-й результат. Любовь Никитина и Софья Алексеева не преодолели квалификацию и стали 21-й и 22-й соответственно.