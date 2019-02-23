Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз2
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс2
Нью-Джерси Дэвилз0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фортуна Д0
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Сельта0
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
23:59
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ3
Ним0
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья2
Барселона4
Хоккей. НХЛ
24.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
24.02
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
24.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Хоккей. НХЛ
24.02
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Аталанта0
Хоккей. НХЛ
24.02
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Хоккей. НХЛ
24.02
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе2
Райо Вальекано1
Хоккей. НХЛ
24.02
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
24.02
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
9Год олимпийскому золоту Загитовой
20:58 (мск), источник: Р-Спорт

Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Буров в субботу стал первым с результатом 120,36 балла. Второе место занял белорус Антон Кушнир (118,10), замкнул тройку лучших другой россиянин Станислав Никитин (99,12).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Илья Буров не сумел пробиться во вторую попытку и в итоговом протоколе стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации и занял 15-е место.

У женщин весь пьедестал заняли китаянки: победу одержала Сюй Мэнтао с результатом 87,77 балла, второе место заняла Сюй Сыцунь (80,33), третье — Шао Ци (80,04). Россиянка Кристина Спиридонова (60,16) показала 10-й результат. Любовь Никитина и Софья Алексеева не преодолели квалификацию и стали 21-й и 22-й соответственно.

 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
«Спартак» проиграл. Такой клуб проблем «Краснодару» не создаст
Медведевой на ОИ-2018 приснился вещий сон о поражении
Панарин: Болен как собака? Торторелла приукрасил мою болезнь
Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене
ЦСКА победил «Уфу» в товарищеском матче на сборе в Испании
Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Россия снова шокирует
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь