Кушнир: Своим прыжком в финале на этапе КМ в «Раубичах» доволен

Источник: РИА "Новости"

Один из лидеров команды не стал скрывать, что рассчитывал на первое место по итогам суперфинала, но конкуренты были также сильны. «Свой прыжок в решающей попытке выполнил хорошо, особых ошибок не было.

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Однако российский спортсмен Максим Буров весь сезон выглядит уверенно и сегодня в «Раубичах» продемонстрировал свое мастерство. Хочу выразить слова благодарности болельщикам, организаторам этапа Кубка мира. Мы не остались без медали, несмотря на острую конкуренцию. Завтра состоятся синхронные прыжки, в которых белорусы постараются вновь проявить себя", — рассказал Антон Кушнир.