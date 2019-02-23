Кушнир: Своим прыжком в финале на этапе КМ в «Раубичах» доволен

Один из лидеров команды не стал скрывать, что рассчитывал на первое место по итогам суперфинала, но конкуренты были также сильны. «Свой прыжок в решающей попытке выполнил хорошо, особых ошибок не было.
Однако российский спортсмен Максим Буров весь сезон выглядит уверенно и сегодня в «Раубичах» продемонстрировал свое мастерство. Хочу выразить слова благодарности болельщикам, организаторам этапа Кубка мира. Мы не остались без медали, несмотря на острую конкуренцию. Завтра состоятся синхронные прыжки, в которых белорусы постараются вновь проявить себя", — рассказал Антон Кушнир.
Как сообщалось, белорусский фристайлист занял второе место — 118,10. У мужчин лучший результат показал Максим Буров — 120,36, а его соотечественник Станислав Никитин занял третье место — 99,12. У женщин не было равных китаянке Ксю Ментао.