Российский лыжник пожаловался на неспортивное поведение норвежцев

«Я очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперед, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут. Я лидировал три-четыре круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», — заявил Большунов.