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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский лыжник пожаловался на неспортивное поведение норвежцев

Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал норвежских лыжников Шура Рете и Мартина Йонсруда Сундбю за их поведение во время скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Его слова приводит Dagbladet.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперед, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут. Я лидировал три-четыре круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», — заявил Большунов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он разочарован норвежцами, ведь так поступать нехорошо. Лыжник назвал поведение соперников неспортивным.

23 февраля Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира. Он уступил победителю гонки — Рете — 0,1 секунды. Третьим финишировал Сундбю с отставанием в 12,3 секунды.

Чемпионат мира завершится 3 марта.

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