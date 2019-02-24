Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал2
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Марсель
Футбол. Кубок России
19:00
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Наполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Хоккей. НХЛ
25.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
25.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.02
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Филадельфия ФлайерзОТ4
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Фоторепортажи
9Год олимпийскому золоту Загитовой
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
15:31 (мск), источник: Zakon.kz

Галышева отказалась выходить на старт на этапе Кубка мира

Тренер чемпионки раскрыла причину отказа от участия в соревнованиях.

Наверх

24 февраля в Тадзавако (Япония) прошли соревнования в параллельном могуле в рамках этапа Кубка мира. Лидер команды Казахстана Юлия Галышева завершила выступление на четвертом месте. Спортсменка могла отметиться бронзовой медалью, однако в малом финале она не вышла на старт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

О причинах такого решения сообщила главный тренер чемпионки Елена Круглыхина.

— С Юлей все хорошо. Она не травмировалась, никаких повреждений не получила. Мы не согласны были с судейским решением. Поэтому Юля сама приняла решение не выходить на старт в малом финале, — озвучила Круглыхина.

Француженка и извечная соперница Галышевой Лаффон завоевала золотую медаль, Джейлин Кауф (США) стала второй, замкнула тройку лучших Энтони Джакара.

Еще одна представительница Казахстана Аяулым Амренова неудачно выступила в стартовом раунде. Она не смогла финишировать в своем заезде и выбыла из дальнейшей борьбы.

В мужских соревнованиях Олег Цинн, Александр Геберт и Сергей Романов также прекратили выступление в начальных раундах. Павел Колмаков дошел до 1/финала, где уступила шведу Уолтеру Уолбергу.

Победу вновь праздновал канадец Микаэль Кингсбери. Вторым был Икума Хоришима (Япония). Третье место осталось за Бенджамином Каветом (Франция).

 Кредитную историю будут учитывать при приеме на работу в Казахстане
Президент: Вы просто трусы, а не правительство и не министры
Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ в Минске
Логинову не дали выступить из-за ошибки СБР? Все намного сложнее
В топ-10 UFC новый боец из России. Четыре победы за 246 дней
Рэшфорд — звезда. Год назад он уже побеждал «Ливерпуль»
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ
Демченко выиграла золото в спринте на этапе КМ по санному спорту
«Лестер» объявил об уходе Пюэля с поста главного тренера клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь