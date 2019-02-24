Ретивых рассказал о подробностях столкновения с Большуновым в спринте

Источник: РИА "Новости"

Российские лыжники Александр Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в Австрии, уступив норвежцам.

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«Я, если честно, сам не понял, что произошло на передаче, — заявил Ретивых журналистам. — Стоял, смотрел, как Александр ко мне приближается, но получилось, что он не успел изменить траекторию и просто врезался в меня. Я попытался не паниковать, но с трудом устоял на ногах, и, поскольку подниматься пришлось с сильно согнутых ног, лактат сразу по ногам и ударил».

Ретивых открывал командный спринт, Большунов финишировал.

«В том, что касалось распределения нас по этапам, преимущество, разумеется, было у Александра: он показывает на всех “классических” соревнованиях, что очень силен в этом виде. Единственной нашей тактикой было то, что на втором моем кругу (надо было пытаться) уходить в отрыв. Но так получилось, что Эмиль Иверсен пошел атаковать в подъем, я встал за ним, мы хорошо отработали, растянули группу, но на спуске я от него отстал», — рассказал лыжник.