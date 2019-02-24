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17:39 (мск), источник: ТАСС

Немецкие двоеборцы победили в командном спринте в лыжном двоеборье на ЧМ в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Немцы Эрик Френцель и Фабиан Риссле заняли первое место в командном спринте в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

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Источник: Reuters

Командный спринт в лыжном двоеборье проходит в два этапа — прыжок с большого трамплина (HS130) с одной попыткой и лыжная эстафета 2×7,5 км.

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По итогам лыжной гонки немецкие спортсмены показали результат 28 минут 29,5 секунды. Вторыми стали норвежцы Ян Шмидт и Ярл Магнус Риибер (отставание 8,2 секунды), бронзовые награды достались представителям Австрии Бернхарду Груберу и Францу-Йозефу Рёрлю (+9,2). Россияне Самир Мастиев и Вячеслав Барков заняли 12-е место, отстав от победителей на 4 минуты 25,5 секунды.

Френцель стал семикратным чемпионом мира, в личных дисциплинах на его счету три золотые награды. Также Френцель является трехкратным чемпионом Олимпийских игр. Риссле стал трехкратным чемпионом мира, он также является олимпийским чемпионом в эстафете.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

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