Крюков: Устюгов отказался от медали чемпионата мира, пропустив командный спринт

Источник: РИА "Новости"

Устюгов на чемпионате мира в Зефельде остался без медалей по итогам выступлений в личном спринте и скиатлоне. Он отказался от участия в командном спринте в пользу Ретивых, который в четверг стал третьим в личном спринте. В командном спринте Ретивых вместе с Александром Большуновым в воскресенье завоевал серебро.

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«Видимо, Сергей чувствовал себя не совсем хорошо, возможно, морально был не готов. Но если бы он бежал, я на сто процентов уверен, что была бы медаль, — сказал Крюков. — Говорило ли в нем чувство справедливости, когда он отказался от гонки и уступил медаль? Сергей опытный боец, и любой спортсмен хочет бороться за золото, возможно, он чувствовал, что не совсем готов, но медаль бы у него была в любом случае».

Собеседник агентства отметил, что профиль дистанции для командного спринта подразумевал скорее тактическую борьбу, чем скоростную. «Можно было бы даже смазчика выпускать на первый этап, потому что все на последнем круге в итоге шли пешком, шанса убежать почти не было», — заметил он.