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10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

План Вяльбе выполнен на две трети: что мешает побеждать?

Позади — половина чемпионата мира. У России — четыре медали, но золотых пока нет.

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Источник: AFP 2019

Шесть гонок из 12 на лыжегоночном чемпионате мира уже прошли. У России — два серебра и две бронзы.

— Если по итогам чемпионата мира будет два-два-два — это станет выдающимся достижением, суперрезультатом, — говорила о медальных планах в интервью «СЭ» накануне чемпионата мира президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Пока в первой и самой почетной графе у нас ноль, но, с учетом того, что впереди мужские классическая разделка на 15 км, эстафета и марафон — две победы не выглядят чем-то из области фантастики.

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Тактика

Первую половину турнира Россия прошла в хорошем графике. Можно, конечно, поиграть в любимые многими «могло быть и лучше». Если бы не инцидент Сергея Устюгова с Йоханнесом Клебо в полуфинале спринта, если бы чуть правильнее тактически все сделал Александр Большунов в скиатлоне, если бы хорошо катили лыжи у Юлии Белоруковой в командном спринте — все было бы совсем замечательно…

Но все это из той параллельной реальности, в которой футбольная сборная России прошла по пенальти Хорватию и добралась до финала домашнего чемпионата мира. Кусать локти из-за того, что этого не случилось, нет никакого смысла. Нужно ценить то, что есть. И думать над тактикой дальнейшего боя.

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С тактикой у нас, к слову, далеко не все хорошо. Физически Большунов и Устюгов невероятны сильны. Но вот со спортивной хитростью ситуация заметно хуже. Нашим парням проще выходить вперед и самим задавать темп, играя мускулами, нежели уйти в тень и выскочить оттуда в нужный момент. Они с сарказмом говорят о «рюкзачестве» Клебо, который вплоть до самого конца сидит за спинами у лидеров.

Тем же отличался его звездный предшественник в норвежской сборной Петтер Нортуг. Но российским лидерам нужно понимать, что такое поведение в гонке — не признак слабости, а фишка, которая работает. И ее тоже нужно осваивать. За честную работу по дистанции призов не дают. Сколько раз на этом обжигались и Сергей, и Александр, а годами ранее другой Александр — Легков. Делали отрывы, привозили на своей шее соперников на финиш, а те, неблагодарные, на заключительной прямой выскакивали из-за спины.

Да, остальных раздражает, когда кто-то отказывается тянуть остальных на себе, меняться. Но это работает. В конце концов, контактный спорт — это как раз про то, кто кого одурачит, обхитрит. И Нортуг, а теперь Клебо этим владеют в совершенстве. Чему свидетельство — их впечатляющая коллекция побед. А вот наши парни пытаются взять свой одной только силой.

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Разделка — шанс года для Большунова

Следующие гонки в программе чемпионата — разделки. И одним из главных претендентов на золото на 15 км является Александр Большунов. На руку ему здесь как раз отсутствие контактного соперничества. Тактика строится на правильно выбранном собственном темпе. На сколько готов — так и молоти. Россиянин, очевидно, готов очень даже неплохо.

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На заключительном перед Зефельдом этапе Кубка мира в Коне была все та же классическая пятнашка, и подопечный Юрия Бородавко сразу же так взвинтил такую скорость, что морально прибил конкурентов. Его итоговое преимущество на финише над ближайшим преследователем Иво Нисканненом, между прочим, действующим чемпионом мира в этом виде программы, составило невероятные 43,7.

Для Большунова гонка на 15 км будет главным шансом на этом чемпионате мира. В эстафете все зависит не только от тебя, на марафон наверняка закладываться сложно, а вот тут — все в его руках. Александр завоевал сразу четыре медали в Пхенчхане, уже две в Зефельде, но золотых среди них пока нет. И это ему очень не нравится. Может быть, седьмая попытка окажется для него самой счастливой.

Надежды на вторую половину турнира возлагаются серьезные. В общем-то, российская сборная будет претендовать на медали во всех шести оставшихся гонках. Причем в трех мужских — на победу. Если лыжи будут работать хорошо, а спортсмены обойдутся без тактических провалов, план Елены Вяльбе можно будет даже перевыполнить.

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