Белорусы Антон Кушнир и Артем Башлаков победили в первом турнире по синхронным прыжкам в «Раубичах»

По мнению главного тренера национальной команды Беларуси по фристайлу Николая Козеко дебют синхронных прыжков удался. «Тренерский штаб команды остался доволен как исполнялись элементы и тем, как проявили себя в турнире Антон Кушнир и Артем Башлаков. Синхронные прыжки могут быть включены в программу этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпиады, но здесь многое зависит от Международной федерации лыжного спорта, Международного олимпийского комитета и других организаций. Не исключаю, что на этапах Кубка мира уже в следующем году этот вид программы будет представлен», — отметил Николай Козеко.