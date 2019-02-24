Белорусы Антон Кушнир и Артем Башлаков победили в первом турнире по синхронным прыжкам в «Раубичах»

В турнире среди мужчин выступали девять дуэтов, шесть из которых вышли в финальную стадию соревнований.
В решающей стадии за награды поборолись из белорусов выступили Антон Кушнир/Артем Башлаков, Илья Горелик/Игорь Дребенков и Макар Митрофанов/Вячеслав Тимерцев.
Первое место заняли представители хозяев турнира Антон Кушнир/Артем Башлаков, который получили от судей 94,54 балла. На второй ступени пьедестала почета расположился интернациональный дуэт Дмитрий Ислер (Швейцария)/Феликс Кормье-Буше (Канада) — 86,50 балла. Бронзовыми призерами стали американцы Николас Новак/Патрик О’Флинн — 85,02.
В соревнованиях среди женщин золотых наград удостоился дуэт из США Мэдисон Варметте/Винтер Винецки — 83,92 балла. Серебро досталось их соотечественницам Эшли Колдуэй/Меган Ник — 81,27. Бронзовые медали выиграли представительницы Австралии Лора Пил/Эбби Уилкокс — 76,73.
Белоруски Снежана Дребенкова/Яны Ермашевич, набрав 51,17 балла, расположились на четвертой строчке итогового протокола.
По мнению главного тренера национальной команды Беларуси по фристайлу Николая Козеко дебют синхронных прыжков удался. «Тренерский штаб команды остался доволен как исполнялись элементы и тем, как проявили себя в турнире Антон Кушнир и Артем Башлаков. Синхронные прыжки могут быть включены в программу этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпиады, но здесь многое зависит от Международной федерации лыжного спорта, Международного олимпийского комитета и других организаций. Не исключаю, что на этапах Кубка мира уже в следующем году этот вид программы будет представлен», — отметил Николай Козеко.
Ранее синхронные прыжки в лыжной акробатке носили элемент шоу, в этом виде выступали белорусы Алексей Гришин, а позже и Дмитрий Дащинский. Белорусская федерация фристайла и Белорусский лыжный союз стали инициаторами нового импульса в развитии синхронных прыжков.