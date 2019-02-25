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09:15 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Девятьяров празднует 60-летие

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Калгари Михаил Девятьяров в понедельник празднует 60-летие. Свою главную победу в карьере советский лыжник одержал в гонке на 15 км с раздельным стартом.

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Источник: РИА "Новости"

Михаил Девятьяров родился в городе Чусовом Пермской области. На Играх в Калгари он также завоевал серебряную медаль в эстафете, где его партнерами по команде были Владимир Смирнов, Владимир Сахнов и Алексей Прокуроров, который в Канаде также завоевал золото в гонке на 30 км.

Девятьяров пять раз принимал участие в чемпионатах мира, но только на одном из них сумел попасть в призы: произошло это в Оберсдорфе, за год до Олимпийских игр. В Германии он стал вторым в эстафете и третьим в гонке на 15 км. В победной олимпийской гонке Девятьяров превзошел норвежца Пола Гуннара Миккельспласса, который на тот момент являлся двукратным чемпионом мира.

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Тренерская работа

После окончания профессиональной карьеры лыжника Девятьяров перешел на тренерскую работу. Наибольших успехов он добился в спринтерской группе сборной России, которую возглавлял Юрий Каминский. Под его руководством тренировался олимпийский чемпион Никита Крюков и чемпион мира Алексей Петухов.

Поскольку спринтерская группа через год после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи была упразднена, Девятьяров принял предложение о работе с южнокорейской сборной, которая готовилась к домашним Играм в Пхёнчхане. Однако доработать контракт ему не удалось: южнокорейские лыжники, которые занимались под его руководством, нарушили режим во время тренировочных сборов, что привело к досрочном расторжению контракта со специалистом.

После возвращения на родину Девятьяров работал с основной женской сборной России по биатлону, однако олимпийский сезон у него получился скомканным: к участию в Играх в Пхёнчхане были допущены только две российские биатлонистки, в то время как Девятьярову было отказано в приглашении на соревнования. После окончания сезона в тренерском штабе произошли изменения, в результате которых он покинул сборную.

У Девятьярова есть сын Михаил, который также занимался лыжными гонками, в его активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Девятьяров — заслуженный мастер спорта СССР (1988), заслуженный тренер России (2010).
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