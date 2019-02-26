«Я никого не ругаю, разборок с матом у нас нет». Интервью крутого русского президента

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи!» ответила на вопросы болельщиков. Sport24 просмотрел весь эфир и выделил самое важное и интересное.

О первой половине ЧМ

— Чего больше на данный момент, разочарования или удовлетворения? Пока 50/50. Есть и такие гонки, и такие. Третье место Непряевой в скиатлоне — большая радость. Но Большунову не хватило 0,1 до золота, Сергея Устюгова вывели из равновесия, боевого состояния после полуфинала в спринте. Однако грех жаловаться, медали есть. Мы не опускаем руки. Да, спортсмены переживают, что нет золота. Но уверена, в оставшихся гонках они будут бороться.

Об ошибках русских лыжников в скиатлоне

— В мужской гонке ребята провалились, за исключением Большунова. Объективно я все поняла, все объяснения понятны, но не должны делаться такие ошибки на ЧМ. Какие ошибки? Неправильно приехали с более высоких гор, не на тот день: либо надо было приехать чуть позже, либо еще раньше. Одна тренировка может решить многое.

Об отказе Сергея Устюгова от участия в командном спринте классикой

— Ситуация была такая: мы подали заявку. Но ее можно изменить. Я уже уходила от нашего лыжного трека, когда мне позвонили, и сказали, что Устюгов хочет поговорить. Я вернулась. Понятно, что Сергей не очень себя чувствовал в скиатлоне именно на классике. Я не считаю, что он взял самоотвод. Он прекрасно понимал, что медаль у них будет. Другой вопрос — золотая или нет.

Мне кажется, найти в себе смелость и сказать: «Я сегодня не готов, “классику” точно не могу». Мне кажется, это только уважения заслуживает. Другие-то пытаются любыми путями выступить, понимая, что другой, может быть, и лучше. Мне кажется, трагедии нет. Мы не просто так здесь Глеба (Ретивых) оставляли, понимали, что такая ситуация тоже может быть. Мне, наоборот, кажется, что это очень по-спортивному. За это я уважаю спортсменов. Это же командный спринт.

О Глебе Ретивых

— Я бы не сказала, что Устюгов в суперформе, он в такой же форме, как и Глеб. Глеб провел прекрасную гонку (командный спринт), хотя приходил и извинялся, что не смог отрывы сделать. Считаю, он героически провел соревнования. Две дистанции — две медали. Я ему сказала, что теперь он в спринте король, все круто.

О возможных изменениях в правилах

— Мы много дискутируем с другими тренерами, и в этом сезоне напишем, чтобы внеслись какие-то изменения в правила, дополнения. О стояках: когда ты быстро едешь и резко останавливаешься, ты соперника сбиваешь, который сзади тебя едет, ты-то к этому готов, а он — нет. Это должно как-то отрегулироваться, имеет ли право спортсмен, идущий впереди, вообще тупо останавливаться. Не знаю, как к этому отнесутся другие, но наши считают, что что-то с этим нужно делать.

Также мы бы хотели, чтобы было более развернуто написано в правилах, что такое «блокада спортсмена», потому что мы не смогли прийти к единому мнению с жюри, показывая свои доказательства на следующий день по поводу того, как наших спортсменов ставили на последнее место якобы за то, что они блокировали других. Со стороны Клэбо к Устюгову это было однозначно применено. По крайней мере, желтой карточки норвежец точно заслуживал.

Но это уже работа на будущее, не всегда нас слышат. Но когда была эта ситуация с Клэбо, тренеры других команд нас поддержали.

О стычке Клэбо и Устюгова

— Сергей — эмоциональный, но я не видела других реальных спортсменов, которые были бы как мешок с картошкой: ты со мной все делай, а я буду терпеть. Большунов на его месте поступил бы так же. Будь такая ситуация со мной, и я бы не сдержалась. Понимаю, это неправильно, что спортсмен должен нести за это наказание, и я была бы готова нести. И Сергей с этим согласен. Но мы же люди, и эмоции нам не чужды. Понимаю, нужно доказывать результатами, но когда ты видишь некую несправедливость, это тяжело. Но я не хочу, чтобы так делали спортсмены, безусловно. Просто мы должны быть на голову сильнее.

Сбило ли это как-то Устюгова? Сергей на сегодняшний день не в суперформе, просто в хорошей спортивной форме. Мне кажется, что он как-то выдохнул, повеселел, скинул груз. Да, жаль, пока без медалей. Но у него еще есть два шанса, он уникальный спортсмен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuJ6sA4Ae8J/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuJ6sA4Ae8J/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Where y'all at? (Make sure to swipe right for the less-seen version of this intimate moment). Feel free to contribute captions...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ak_dojo/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joe Dougherty</a> (@ak_dojo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-21T19:06:22+00:00">21 Фев 2019 в 11:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О работе сервис-группы

— Одна единственная проблема была только с Белоруковой, больше не было, каждый день спортсмены благодарят сервисменов и говорят, как классно работали лыжи. Я никогда не восхищаюсь нашим сервисом, их всегда надо держать в тонусе. Единственный раз, когда я их серьезно благодарила, это после Олимпиады, когда мы реально были лучше всех.

О медали Натальи Непряевой в скиатлоне

— Мы еще совсем недавно радовались, когда наши девочки попадали в топ-30, потом в топ-20, потом в топ-15. Мы на шаг-два поднялись. Спортсмены — не грибы: сегодня светило солнце, а завтра пошел дождь, можно идти и собирать. Это долгий и многолетний труд. Я считаю, что эта медаль очень высокая, из такого труда и пота.

Об анализе гонок

— Я никого не ругаю, против каких-то скандалов, разборок с матом у нас нет. Вообще же, если что-то не получились, то разбор полетов должен быть только сегодня, а не через две недели. Может, у кого-то по-другому, но у нас так.

О работе лыжников в разных группах

— Я могу сказать одно: если спортсмены, приходя завтракать, обедать или ужинать, не садятся исключительно с теми, с которыми находятся в одной группе, это говорит о том, что у нас нормальная команда, хорошая атмосфера. Сначала думала, что невозможно тренироваться с таким количеством групп, сейчас понимаю, что так лучше: у одного тренера не получилось, может получиться у другого, и т. д.

Как бороться с Клэбо и Йохауг

— Кто хочет реально бороться с Клэбо, тому надо сесть и посмотреть все спринты Йоханнеса по 10−15 раз пересмотреть, где он конкретно обыгрывает. Он же не везде обыгрывает на подъеме, не везде за счет своей силы. У него много и других нюансов, тактических наработок. Я не могу сказать, что наши парни на голову ниже, это не так.

Что касается Йохауг, то для меня это загадка. Надо у нее спросить, что она там такое делает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuTICMPB_hT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuTICMPB_hT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Tusen takk til alle som fikk meg hit. Vi klarte det❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/johaugtherese/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Therese</a> (@johaugtherese) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-25T08:56:09+00:00">25 Фев 2019 в 12:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Планируется ли возвращение спринтерской группы

— Нет, это все неактуально. И сожалею, что мы так долго занимались ерундой. Уверена, что Ретивых жалеет, что бегает только спринт. Тот же Никита Крюков (олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте. — Sport24) побегал бы и другие гонки. Но, к сожалению, их завели в такие рамки.