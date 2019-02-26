«Я никого не ругаю, разборок с матом у нас нет». Интервью крутого русского президента
Елена Вяльбе горячо рассказала о первой части ЧМ в Австрии.
Елена Вяльбе горячо рассказала о первой части ЧМ в Австрии.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи!» ответила на вопросы болельщиков. Sport24 просмотрел весь эфир и выделил самое важное и интересное.
О первой половине ЧМ
— Чего больше на данный момент, разочарования или удовлетворения? Пока 50/50. Есть и такие гонки, и такие. Третье место Непряевой в скиатлоне — большая радость. Но Большунову не хватило 0,1 до золота, Сергея Устюгова вывели из равновесия, боевого состояния после полуфинала в спринте. Однако грех жаловаться, медали есть. Мы не опускаем руки. Да, спортсмены переживают, что нет золота. Но уверена, в оставшихся гонках они будут бороться.
Об ошибках русских лыжников в скиатлоне
— В мужской гонке ребята провалились, за исключением Большунова. Объективно я все поняла, все объяснения понятны, но не должны делаться такие ошибки на ЧМ. Какие ошибки? Неправильно приехали с более высоких гор, не на тот день: либо надо было приехать чуть позже, либо еще раньше. Одна тренировка может решить многое.
Об отказе Сергея Устюгова от участия в командном спринте классикой
— Ситуация была такая: мы подали заявку. Но ее можно изменить. Я уже уходила от нашего лыжного трека, когда мне позвонили, и сказали, что Устюгов хочет поговорить. Я вернулась. Понятно, что Сергей не очень себя чувствовал в скиатлоне именно на классике. Я не считаю, что он взял самоотвод. Он прекрасно понимал, что медаль у них будет. Другой вопрос — золотая или нет.
Мне кажется, найти в себе смелость и сказать: «Я сегодня не готов, “классику” точно не могу». Мне кажется, это только уважения заслуживает.
О Глебе Ретивых
— Я бы не сказала, что Устюгов в суперформе, он в такой же форме, как и Глеб. Глеб провел прекрасную гонку (командный спринт), хотя приходил и извинялся, что не смог отрывы сделать. Считаю, он героически провел соревнования. Две дистанции — две медали. Я ему сказала, что теперь он в спринте король, все круто.
О возможных изменениях в правилах
— Мы много дискутируем с другими тренерами, и в этом сезоне напишем, чтобы внеслись
Также мы бы хотели, чтобы было более развернуто написано в правилах, что такое «блокада спортсмена», потому что мы не смогли прийти к единому мнению с жюри, показывая свои доказательства на следующий день по поводу того, как наших спортсменов ставили на последнее место якобы за то, что они блокировали других. Со стороны Клэбо к Устюгову это было однозначно применено. По крайней мере, желтой карточки норвежец точно заслуживал.
Но это уже работа на будущее, не всегда нас слышат. Но когда была эта ситуация с Клэбо, тренеры других команд нас поддержали.
О стычке Клэбо и Устюгова
— Сергей — эмоциональный, но я не видела других реальных спортсменов, которые были бы как мешок с картошкой: ты со мной все делай, а я буду терпеть. Большунов на его месте поступил бы так же. Будь такая ситуация со мной, и я бы не сдержалась. Понимаю, это неправильно, что спортсмен должен нести за это наказание, и я была бы готова нести. И Сергей с этим согласен. Но мы же люди, и эмоции нам не чужды. Понимаю, нужно доказывать результатами, но когда ты видишь некую несправедливость, это тяжело. Но я не хочу, чтобы так делали спортсмены, безусловно. Просто мы должны быть на голову сильнее.
Сбило ли это
О работе сервис-группы
— Одна единственная проблема была только с Белоруковой, больше не было, каждый день спортсмены благодарят сервисменов и говорят, как классно работали лыжи. Я никогда не восхищаюсь нашим сервисом, их всегда надо держать в тонусе. Единственный раз, когда я их серьезно благодарила, это после Олимпиады, когда мы реально были лучше всех.
О медали Натальи Непряевой в скиатлоне
— Мы еще совсем недавно радовались, когда наши девочки попадали в топ-30, потом в топ-20, потом в топ-15. Мы на
Об анализе гонок
— Я никого не ругаю, против
О работе лыжников в разных группах
— Я могу сказать одно: если спортсмены, приходя завтракать, обедать или ужинать, не садятся исключительно с теми, с которыми находятся в одной группе, это говорит о том, что у нас нормальная команда, хорошая атмосфера. Сначала думала, что невозможно тренироваться с таким количеством групп, сейчас понимаю, что так лучше: у одного тренера не получилось, может получиться у другого,
Как бороться с Клэбо и Йохауг
— Кто хочет реально бороться с Клэбо, тому надо сесть и посмотреть все спринты Йоханнеса по 10−15 раз пересмотреть, где он конкретно обыгрывает. Он же не везде обыгрывает на подъеме, не везде за счет своей силы. У него много и других нюансов, тактических наработок. Я не могу сказать, что наши парни на голову ниже, это не так.
Что касается Йохауг, то для меня это загадка. Надо у нее спросить, что она там такое делает.
Планируется ли возвращение спринтерской группы
— Нет, это все неактуально. И сожалею, что мы так долго занимались ерундой. Уверена, что Ретивых жалеет, что бегает только спринт. Тот же Никита Крюков (олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте. — Sport24) побегал бы и другие гонки. Но, к сожалению, их завели в такие рамки.
Когда этапы КМ вернутся в Россию
— Сейчас пока об этом речи не идет, в силу известных причин. Хотя я уже заняла другую позицию, уже больше не хочу просить у FIS. Считаю, что они сами должны попросить нас, чтобы мы провели Кубок мира. У нас тоже есть гордость.