Виценко и Волженцев выиграли командный спринт в финале Кубка России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Алексей Виценко и Станислав Волженцев завоевали золото в командном спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Алексей Виценко и Станислав Волженцев завоевали золото в командном спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.
Вторыми финишировали Андрей Феллер и Артем Николаев, замкнули тройку лучших Иван Анисимов и Андрей Краснов.
В женском командном спринте победу одержали Полина Кальсина и Евгения Шаповалова, второе место заняли Светлана Заборская и Светлана Николаева, третьими стали Лариса Рясина и Мария Давыденкова.