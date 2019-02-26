Виценко и Волженцев выиграли командный спринт в финале Кубка России

Виценко и Волженцев выиграли командный спринт в финале Кубка России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Алексей Виценко и Станислав Волженцев завоевали золото в командном спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.