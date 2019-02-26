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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Так поддержим же сборную России. Эти девушки хотя бы стараются

А проблемы с чьими-то ожиданиями пусть решают владельцы этих ожиданий. По крайней мере, наши лыжные девушки намного лучше биатлонных.

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Источник: РИА "Новости"

Что, как бы, намекает…

Новая медаль женской сборной России на чемпионате мира по лыжам? Да, хотим. Дайте две, можно не заворачивать. Тем более, после командного спринта, где Непряева с Белоруковой вместо предполагаемой победы получили связку баранок.

И вот теперь классика — 10 километров с раздельным стартом. Алиса Жамбалова, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и, конечно, Наталья Непряева — четыре наши надежды в этой гонке. И основная, конечно, Непряева. Среди всех фаворитов «разделки» позже неё стартовали только норвежки Йохауг и Эстберг. Что, как бы, намекало.

Верить в помаду

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Можно ли было бороться с Йохауг и всерьёз думать о золоте? Норвежка на этом чемпионате мира оказалась в полном порядке, хотя накануне гонки наверняка получила душевную травму запредельной силы. Ибо австрийский лыжник Йоханнес Дюрр со всей возможной прямотой обвинил ее в том, что никакой «допинговой» помады, которая якобы и занесла допинг в организм спортсменки, никогда не существовало. Ну и норвежка — обычный допингист-врун.

Но у них там толерантность и говорить можно всё, что угодно. К тому же Йохауг немедленно ответила, что лично она верить в то, что помада была, а на веру других ей наплевать. Ответила, да и пошла готовиться к получению очередной золотой медали.

Кто хитрый, а кто — молодец

Президент российских лыж Елена Вяльбе перед стартом гонки верила в своих спортсменок. И в то, что в этот раз с лыжами всё будет в порядке. Отмечала, что Белорукова — хитрая, а Непряева — молодец. Теперь оставалось лишь ждать — в первой половине стартового листа у нас была только Жамбалова, у Седовой был 46-й номер, у Белоруковой — 48-й, у Непряевой — 56-й. Йохауг стартовала под номером 60.

Жамбалова на отсечке 1,2 км проиграла лидеру больше 20 секунд. Может, силы копила, а может, их просто не было (так и оказалось). И вот уже в гонку ушла Шарлотт Калла, спустя минуту за ней поехала Седова. Теперь ситуация на контрольных отсечках должна была меняться постоянно. Солнце, как и предполагали синоптики (и ведь не ошиблись в этот раз), начало опускаться за горы. Вместе с ним опускалась и температура, а трасса начала твердеть и глянцеваться.

Не похоже на засаду

Ну и вот, Пярмякоски, Непряева, Эстберг, Йохауг в минуте друг от друга отправились на дистанцию. Белорукова на отметке 1,2 км уступала лидирующей шведке Карлссон 9 секунд. Вполне допустимо, вот только через 500 метров отставание составляло уже 17 секунд. Что-то это было не очень похоже на засаду.

Зато Непряева на километре была второй и всего в трёх секундах от шведки. Однако Эстберг тут же опередила россиянку на 6 секунд, а Йохауг — на 7. За следующие 500 метров отставание Непряевой увеличилось ещё на несколько секунд, Йохауг она теперь уступала 14 секунд. И это без всякой помады.

Сил не припасли

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Уже было понятно, что претендовать на медали может только Непряева. К середине дистанции Белорукова проигрывала Карлссон более полуминуты, про Седову и Жамбалову вспоминать не хотелось.

Но и Непряева стала отставать. На отметке 5 км она проигрывала не только Карлссон, но и норвежке Якобсен. Ну, а потом накатили Эстберг и Йохауг и отодвинули россиянку на пятое место.

Вопрос был только в том, были ли у Натальи заботливо припасённые силы. Чтобы врубить новую передачу и всех ошарашить невиданными скоростями. И нет — не было. Всего через километр она пропустила вперёд себя и Пярмякоски, и немку Хеннинг.

Они стараются

На этом, собственно, и всё. Наши ожидания — известно, чьи проблемы. Йохауг с Карлссон должны были разыграть победу, при этом на второй части дистанции преимущество норвежки стало падать. Россиянки гордо и до конца боролись за место в топ-10, что совершенно не отражало те самые наши ожидания. А, про это уже было.

Лучшей среди россиянок, в итоге, стала не Непряева и даже ее Белорукова. Седова, да. Она заняла шестое место (в полуминуте от бронзы), Непряева осталась седьмой, а Белорукова — 12-й. В целом — неплохо. Значительно лучше, чем, например, в биатлоне. Бог с ними, с ожиданиями — просто поддержим сборную России. Они, по крайней мере, стараются.

А победила Йохауг. Скучно.

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