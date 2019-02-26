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19:42 (мск), источник: Р-Спорт

Белорукова: Либо принимаешь неудачу, либо со слезами строишь из себя жертву

ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 26 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская лыжница Юлия Белорукова заявила, что постаралась принять поражение в командном спринте и на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Австрии вышла с другим настроением.

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Источник: Р-Спорт

Белорукова во вторник показала 12-й результат в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. В воскресенье в командном спринте Белорукова вместе с Натальей Непряевой остановились в шаге от пьедестала чемпионата мира.

«Очень плотный результат, — заявила Белорукова журналистам. — Что касается предстоящей эстафеты, то думаю, что в какой-то мере сегодня была показательная гонка для классических этапов. После командного спринта я дала себе ровно день, чтобы опустошить все, начать все с нуля. И сегодня начала. В тот день все сделали все по максимуму, и тренеры, и сервис-бригада. И я отдавала все, что у меня было и не было, на 200%. Не могу сказать, что пошло не так, в спорте такое бывает. Либо ты это принимаешь и живешь дальше, либо горюешь и ходишь с соплями и слезами, делая из себя жертву».

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