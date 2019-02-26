Седова: Надеюсь, мы скоро подберемся к уровню Йохауг

Источник: Р-Спорт

Во вторник Йохеуг победила в гонке на 10 километров классическим стилем на чемпионате мира. Второй стала шведка Фрида Карлссон (+12,2 секунды), замкнула тройку лучших еще одна норвежка Ингвильд Эстберг (+35,6). Седова с шестым временем (+1 минута 4,9 секунды) стала лучшей из россиянок. Наталья Непряева стала седьмой (+1.07,5), Юлия Белорукова — 12-й (+1.17,0), Алиса Жамбалова — 21-й (+1.39,2).

«Видно, что Фрида невероятно талантлива, она не раз доказывала это, в последний раз — на этапе Кубка мира на классической “десятке”, доказывала, что сумеет бороться за медаль на чемпионате мира, что, собственно, сейчас и получилось. Это феноменально, это круто, что девочки, которые моложе нас, становятся столь достойными соперницами. Тереза тоже очень талантлива, но с ней действительно можно бороться. Видите же, к ней все подбираются. Дай бог, и мы скоро подберемся», — смеясь, сказала Седова журналистам.

Седова призналась, что ее «порядком раздражает», что все считают ее «конькисткой». «Наоборот, всегда любила классику. Правда, мой сервисмен постоянно говорит: «Ты больше любишь классику, но получается при этом лучше «конек». Поэтому каждый раз, выходя на классическую гонку, я пытаюсь опровергнуть его слова. Пытаюсь доказать в большей степени самой себе, что я больше «классист», — заметила лыжница.

«У нас не было плана сделать упор на вторую половину дистанции. На старт я всегда выхожу с одной задачей: с первых метров начать как можно сильнее работать. Просто не всегда получается сразу вработаться и идти по максимуму, поэтому вторая половина пока и получается у меня быстрее. Я работаю над этим, но пока имеем то, что имеем», — добавила Седова.